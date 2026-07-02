La juez archiva la causa contra Miguel Ángel Rodríguez por difundir la identidad de dos periodistas de 'El País'

La magistrada que investiga a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha archivado la causa en su contra por enviar el nombre y los apellidos de dos periodistas de El País, al no ver indicios de un delito de revelación de secretos.

La titular de la sección de instrucción del tribunal de instancia número 25 de Madrid ha acordado el sobreseimiento provisional de esta causa, en la que Rodríguez fue denunciado por enviar el 19 de marzo de 2024 a un grupo de periodistas la foto de dos periodistas de El País, su nombre y apellidos en un mensaje en el que indicaba que habían estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras".

En su auto, al que ha tenido acceso EFE, la magistrada apunta a que Rodríguez no envió en su mensaje datos de carácter reservado y que no ha quedado acreditado que estos datos o la imagen de los informadores fueran obtenidos de forma ilícita, como sospechaban y denunciaron el PSOE y el periódico, ya que la información no fue obtenida por los agentes policiales, escoltas de la presidenta, que identificaron a los periodistas, sino por la foto enviada por un vecino.

La magistrada archiva la causa después de que la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, ratificase el pasado martes, en su declaración como testigo, la versión que dio Rodríguez: que fue el novio de la presidenta madrileña quien le envió una foto que le mandó un vecino, a quien identificó. También aportó más imágenes que recibió aquel día.

La magistrada recalca que, "dejando fuera el contenido del mensaje enviado", la instrucción no permite mantener que, como inicialmente entendían las denuncias, los datos de los periodistas "hubieran sido obtenidos de la información recibida por parte de los agentes policiales que les identificaron ese día en la vía pública".

Fuera de las "inexactitudes, del tono o de las expresiones utilizadas por su emisor" entiende la magistrada que el mensaje enviado por Rodríguez "no contiene dato reservado o de carácter personal de los dos periodistas afectados", cuyo nombre y apellidos e imagen están además publicados en la web de su medio.

De esta forma, la juez cierra una investigación que abrió siguiendo la orden que la Audiencia de Madrid le dio para admitir a trámite la denuncia interpuesta por el PSOE y la querella presentada por los dos periodistas del diario El País, tras haber rechazado la magistrada en un primer momento abrir causa.