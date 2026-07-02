La Justicia mantiene la expulsión de Ortega Smith de Vox y le condena a pagar las costas

La Justicia no accede, por ahora, a la petición de Javier Ortega Smith de frenar su expulsión de Vox. Una juez del Tribunal de Instancia de Madrid ha desestimado las medidas cautelares que había solicitado el concejal de la formación, por lo que su salida del partido sigue vigente mientras se resuelve el procedimiento principal.

Según ha informado Vox este jueves, la juez Nuria Fernández Lozano considera que no se cumplen los requisitos legales para adoptar esas medidas cautelares, al no apreciar ni la "apariencia de buen derecho" ni la existencia de un riesgo derivado de la demora del proceso judicial. Además, impone a Ortega Smith el pago de las costas generadas por este proceso.

El concejal de Vox en Madrid presentó la demanda a finales de abril contra la dirección del partido al considerar que su expulsión suponía una vulneración de sus derechos fundamentales. Junto a la demanda pidió que se suspendiera de forma inmediata la decisión adoptada por la formación, al entender que respondía a una actuación "arbitraria".

Ortega Smith también solicitaba mantener su condición de afiliado e impedir que Vox comunicara su expulsión al Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, el juzgado rechaza esa petición y concluye que una de esas medidas, la relativa a la comunicación con el Consistorio, excede además el ámbito de la jurisdicción civil.

Además, según ha publicado Okdiario, el auto judicial entiende que el expediente disciplinario se tramitó conforme a los Estatutos de Vox y a su normativa interna, por lo que, en esta fase del procedimiento, no aprecia irregularidades que justifiquen suspender la expulsión antes de que exista una sentencia sobre el fondo del asunto.

La resolución también descarta que exista un perjuicio irreparable por esperar al desenlace del procedimiento. En ese sentido, recuerda que Ortega Smith continúa ejerciendo como concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Madrid y señala que, de cara a las elecciones municipales de 2027, las candidaturas dependen del Comité Ejecutivo Nacional del partido y previsiblemente el litigio ya estará resuelto para ese entonces.

Ahora, Ortega Smith podrá interponer recurso de apelación en los próximos 20 días hábiles.