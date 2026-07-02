La regularización de Sánchez deja más de 200.000 peticiones en Madrid, solo superada por Cataluña

La región de Madrid ha sido la segunda comunidad con mayor número de solicitudes en el proceso extraordinario de regularización del Gobierno de Pedro Sánchez, al alcanzar las 202.424 peticiones, solo por detrás de Cataluña, que supera las 257.000.

Así lo han reflejado los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que a su vez reflejan que en la Comunidad de Madrid se han asignado 61.703 citas y que una de cada cinco solicitudes se ha presentado de forma presencial en oficinas.

A nivel nacional, el proceso, que permaneció abierto hasta el pasado 30 de junio, suma 1.174.978 solicitudes. De ellas, el 52% —más de 608.000 expedientes— ya está en fase de tramitación, según ha anunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

En cuanto al perfil de los solicitantes, el Ministerio señala que el 67% procede de América Central y América del Sur. Colombia concentra el 26% del total de las solicitudes, seguida de Marruecos, con un 13,4%; Venezuela, con un 11,7%; y Perú, con un 8,8%.

Detrás de Cataluña y Madrid, en cuanto a cantidad de solicitudes se refiere, se sitúan la Comunidad Valenciana, con 167.000, y Andalucía, con 161.000.