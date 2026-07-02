Lobato descarta concurrir a las primarias del PSOE y critica que no sean abiertas

El ex secretario general del PSOE-M Juan Lobato ha descartado este jueves concurrir a las primarias socialistas para la Presidencia de la Comunidad de Madrid, aunque ha asegurado que, si fueran "abiertas", sí que habría presentado su candidatura.

Sin embargo, Lobato considera que se ha diseñado un proceso "interno y en mitad de julio", que no es lo "ideal", según ha dicho a los periodistas en los pasillos de la Asamblea.

Hoy se ha abierto el plazo de presentación de candidaturas a las primarias socialistas y el secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha confirmado ya la suya, algo que para Lobato es "lo normal y lógico".

López accedió al liderazgo del PSOE-M en diciembre de 2024, después de que Lobato dimitiera tras perder el pulso con Ferraz por llevar a un notario una conversación con su mano derecha, Pilar Sánchez Acera, donde ésta facilitaba a Lobato un pantallazo del email del abogado de Alberto González Amador, novio de Ayuso, para que lo utilizara contra la presidenta en la Asamblea.

Las primarias del PSOE-M para elegir a los candidatos para el Ayuntamiento de la capital y la Comunidad se desarrollarán entre el 19 y el 26 de julio, y por el momento López es el único candidato confirmado para las primarias autonómicas.

En el caso de las primarias para el Ayuntamiento de Madrid, está previsto que la actual portavoz municipal socialista, Reyes Maroto, compita con la concejala Enma López, que anunció su candidatura la semana pasada.

Para Lobato es "legítimo" y "lógico" que Enma López haya dado este paso, pues "lleva muchos años trabajando en el Ayuntamiento" y tiene "ilusión" y "ganas".

La presentación de candidaturas concluirá mañana y después se realizará la recogida de avales, prevista entre el 4 y el 11 de julio. En ese periodo, los aspirantes deberán reunir los apoyos internos necesarios para poder concurrir a las primarias, en caso de haber más de un candidato. El domingo 19 de julio es el día fijado para la jornada de votación de la primera vuelta.

Si ningún candidato logra imponerse de forma definitiva en la primera votación, se celebraría la campaña de información de la segunda vuelta, entre el 20 y el 25 de julio, y el domingo 26 de julio tendría lugar la jornada de votación definitiva.