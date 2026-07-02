Madrid lidera el empleo: el paro cae a mínimos de 2008 y crea 368 puestos al día

Madrid cerró junio con 129.327 personas en paro, tras registrar un descenso del 1% respecto al mes anterior, lo que supone 1.245 desempleados menos. Se trata de la cifra más baja para un mes de junio desde 2008, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) recopilados por el Ayuntamiento de Madrid. En comparación con junio de 2025, el desempleo en la capital también cayó un 1,7%, con 2.236 parados menos.

El paro sigue concentrándose mayoritariamente en el sector servicios, que reúne 107.369 desempleados, el 83% del total. Le siguen la construcción, con 7.362 personas en paro (5,7%), y la industria, con 4.949 desempleados (3,8%).

Por sexos, el 58,3% de los desempleados son mujeres (75.417), frente al 41,7% de hombres (53.910). Durante junio, el paro descendió un 1,6% entre los hombres y un 0,5% entre las mujeres.

Por edades, el mayor descenso interanual se produjo entre los jóvenes de 16 a 24 años, con una caída del 3,3%. También bajó el desempleo entre las personas de 25 a 54 años (-1,8%) y entre los mayores de 55 años (-1,3%).

Baja el paro entre españoles y sube entre extranjeros

Los datos muestran además una evolución diferente según la nacionalidad. El desempleo entre los trabajadores españoles descendió un 3,2% respecto a hace un año, mientras que entre la población extranjera aumentó un 6%, impulsado por el incremento del 9,3% entre los nacionales de países extracomunitarios. Los extranjeros representan ya el 18% del total de desempleados en la capital.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha calificado de "fantásticos" los datos conocidos este jueves y ha destacado que la región lidera la creación de empleo en España.

Según ha recordado, la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado un 0,36% en junio, mientras que el paro regional ha descendido un 1%, hasta situarse en 269.809 desempleados.

Albert ha asegurado que Madrid genera el 22% del empleo creado en toda España, lo que equivale a 368 nuevos puestos de trabajo al día, y ha defendido que la región crece "siete décimas por encima de la media nacional".

También ha puesto en valor el aumento del número de trabajadores autónomos y ha sostenido que la Comunidad está reduciendo la estacionalidad del empleo, manteniendo un crecimiento que ha calificado de "espectacular" también durante los meses de verano.