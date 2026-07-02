Otra tarde de retrasos en Atocha por una avería en los talleres de Renfe: "Vaya auténtico despropósito"

Una avería en el suministro eléctrico del taller ferroviario de Cerro Negro, propiedad de Renfe, ha causado nuevos retrasos en algunos trenes de alta velocidad con salida desde la estación madrileña de Atocha. La incidencia ha comenzado a las 16:00 horas de este jueves y afectado tanto a servicios Avant como a trenes de larga distancia de los corredores sur, norte, este y nordeste.

"Por una incidencia que afecta al suministro eléctrico en Cerro Negro (instalación ajena a Adif) se puede ver afectada la gestión de la capacidad de las vías de la terminal de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes. Los trenes de alta velocidad pueden verse afectados con retrasos", matizaba Adif en redes sociales.

Más de dos horas después, pasadas las 18:00 horas, actualizaban que la incidencia estaba solucionada. El origen del problema ha estado en una caída de tensión registrada en las instalaciones de Cerro Negro. El gestor ferroviario ha explicado que la avería ha tenido impacto "en la gestión de la capacidad de las vías de la terminal de Atocha".

"¿Sabemos tiempo estimado de demora? No hay tren que coja que no lleve retraso. Vaya auténtico despropósito", respondía un usuario al anuncio de Adif en redes sociales.

La incidencia ha complicado el movimiento de los trenes que permanecen estacionados en el taller, ya que no han podido desplazarse hasta Atocha. El funcionamiento habitual pasa por trasladar previamente los trenes desde Cerro Negro hasta Atocha, donde esas mismas unidades comienzan nuevos recorridos. En principio, ya se estaría restableciendo la circulación.