Sánchez Acera, que filtró a Lobato el email del novio de Ayuso, señala a la juez que archiva la causa contra MAR

La actual secretaria de organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, ha señalado a la juez de instrucción que este jueves ha archivado la causa contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, por revelación de secretos, delito por el que estaba imputado al difundir a un grupo de periodistas la identidad de dos periodistas de El País que se encontraban en las inmediaciones del domicilio que Isabel Díaz Ayuso comparte con su pareja, Alberto González Amador.

La que es mano derecha de Óscar López – ministro y candidato de Ferraz a disputarle a Ayuso la presidencia de la Comunidad de Madrid- ha deslizado un posible delito de prevaricación de esta magistrada en declaraciones distribuidas a la prensa. "Una vez más, es lo que parece", ha lanzado Sánchez Acera que ha cargado contra el archivo "por la puerta de atrás" de esta causa contra MAR, como se conoce al jefe de Gabinete de la presidenta, y ha anunciado que su partido, personado junto a los dos periodistas del diario de Prisa en el procedimiento, recurrirá.

La titular del juzgado de instrucción número 25 de Madrid ha tomado esta decisión después de que quedara acreditado que la información no fue obtenida por Rodríguez a través de los agentes policiales, escoltas de la presidenta, que identificaron a los periodistas, sino por un vecino que fue el que envió una foto de los redactores al novio de la presidenta, alertando también de que estaban haciendo preguntas a las personas que salían del portal, "incluso a niños". Éste a su vez se la remitió a Rodríguez.

Pilar Sánchez Acera fue llamada a declarar en calidad de testigo por el Tribunal Supremo en el juicio contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos por el que finalmente fue condenado, ya que fue la persona que reenvió al entonces líder de los socialistas madrileños el email con los datos reservados de González Amador. En aquel momento ostentaba el cargo de jefa de Gabinete de Óscar López, a su vez, jefe de Gabinete de Pedro Sánchez en La Moncloa.

Así quedó de manifiesto a través del móvil de Juan Lobato, el cual había decidido levantar acta notarial de esa conversación. De ella se extrajo una conclusión principal: Sánchez Acera tenía el correo del abogado del novio de Ayuso y se lo facilitó a Lobato antes de que fuera publicado en los medios, concretamente 37 minutos antes.