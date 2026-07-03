Alquiler barato y eficiente: el modelo público-privado de Madrid que triunfa en Colmenar

La Comunidad de Madrid alcanza las 473 viviendas finalizadas del Plan Vive en Colmenar Viejo con la entrega de otras 110, consolidando al municipio como una de las localidades con mayor desarrollo de este programa de alquiler asequible. Además, continuará ampliando su oferta residencial hasta acercarse al millar de hogares, de los que 332 corresponderán al Plan Vive Solución Joven, dirigido a menores de 35 años.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha entregado este viernes las llaves a los adjudicatarios de las promociones Navallar, con 43 pisos, y La Maquinilla, con otros 67, que se incorporan a su parque de inmuebles de renta a precios inferiores a los de mercado.

Durante la visita, Rodrigo ha destacado que la Comunidad de Madrid mantiene como una de sus prioridades el aumento del parque residencial mediante fórmulas de colaboración público-privada que permiten acelerar la construcción de nuevos hogares, favorecer el acceso de los ciudadanos a un hogar y ofrecer una respuesta eficaz a la creciente demanda existente en la región.

Las promociones incorporadas este viernes disponen de 19 pisos de un dormitorio, 59 de dos y 32 de tres, algunos adaptados para personas con movilidad reducida, además de terrazas, garajes, trasteros y zonas comunes. Ambas han sido construidas mediante sistemas de edificación industrializada, que reducen los plazos de ejecución, mejoran la eficiencia energética y optimizan los procesos constructivos.

Esta actuación forma parte de la estrategia del Gobierno regional para incrementar la oferta residencial en toda la Comunidad de Madrid. Solo durante este año está prevista la finalización de más de 3.200 viviendas del Plan Vive, que ya suma 5.895 hogares entregados desde su puesta en marcha. El objetivo del Ejecutivo autonómico, dentro del Plan de Choque de Vivienda 2026/27, es alcanzar los 14.000 inmuebles a lo largo de la presente legislatura en cerca de una treintena de municipios.