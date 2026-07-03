Arranca la primera operación salida del verano con importantes retenciones en Madrid

El inicio de las vacaciones estivales ha dado el pistoletazo de salida este viernes con complicaciones en el tráfico en las principales vías de escape de la capital española. Según han informado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico, las autovías A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 y A-42 han registrado un gran volumen de vehículos desde primera hora de la tarde, marcando así el comienzo del primer gran éxodo vacacional.

Los datos facilitados a las 15:00 horas, momento exacto en el que se ha activado la campaña especial de vigilancia, reflejaban una circulación muy densa en varios tramos críticos. En concreto, los conductores se han enfrentado a paradas intermitentes en la salida de la A-1 a la altura del Circuito del Jarama; en la A-2 a su paso por Torrejón de Ardoz; en la A-3 en la zona de Rivas Vaciamadrid; en la A-4 en Pinto; en la A-5 en Arroyomolinos; en la A-6 en Las Rozas, y en la autovía de Toledo, la A-42, a la altura del municipio de Getafe.

Además de las vías radiales, las arterias de circunvalación también han sufrido las consecuencias de esta masiva salida de ciudadanos. Se ha registrado congestión circulatoria en la M-40, específicamente en la zona de Vicálvaro en sentido A-3, así como en la M-50 en el entorno de Boadilla del Monte, en dirección a la A-6. Todo ello forma parte del escenario habitual en estas fechas, según apuntan fuentes del departamento que dirige el director general de tráfico, Pere Navarro.

Durante este primer dispositivo especial con motivo de la temporada estival, que se prolongará ininterrumpidamente hasta las 00:00 horas del próximo domingo día 5, las estimaciones oficiales apuntan a que se producirán en torno a 980.000 desplazamientos de largo recorrido únicamente por las carreteras que atraviesan la Comunidad de Madrid, lo que exige una extremada prudencia al volante por parte de los conductores.

A nivel nacional, la Dirección General de Tráfico maneja unas previsiones históricas. En total, el organismo espera que se contabilicen unos 104 millones de movimientos por toda la red viaria del país hasta el próximo 31 de agosto. Solamente durante este primer fin de semana, que sirve de transición entre los meses de junio y julio, la estimación alcanza los 4.830.000 viajes.

Desglosando las cifras para el conjunto de la etapa vacacional, un total de 49,7 millones de desplazamientos se concentrarán a lo largo del mes de julio, mientras que los 54,5 millones restantes tendrán lugar durante el mes de agosto. Esta proyección global supera en un 3,7% los registros del año pasado, consolidando una tendencia al alza tras haberse rebasado por primera vez la barrera de los cien millones de movimientos en la campaña anterior.