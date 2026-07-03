Madrid activa el nivel 2 de riesgo por calor en toda la región y pide extremar las precauciones

La Comunidad de Madrid ha extendido el nivel 2 de alerta por calor a todo el territorio regional ante las altas temperaturas previstas para los próximos días. La medida, enmarcada en el Plan de Vigilancia y Control de los Efectos de las Olas de Calor sobre la Salud, sitúa a las tres áreas en las que se divide la región en riesgo alto y refuerza las recomendaciones dirigidas a la población para minimizar los efectos del calor.

Toda la región, en nivel 2 de riesgo alto

Según la última actualización de la Comunidad de Madrid, las tres zonas sanitarias permanecen en nivel 2 (riesgo alto): zona Sierra de Madrid, zona Metropolitana y Henares y zona Sur, Vegas y Oeste.

La activación de este nivel responde a la previsión de temperaturas elevadas durante los próximos días y supone un llamamiento a extremar las precauciones, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

Según apuntan desde la Comunidad de Madrid, los termómetros seguirán en valores muy altos durante los próximos tres días. En la Sierra de Madrid se esperan 35,9ºC el viernes, 37,7ºC el sábado y 37,3ºC el domingo.

En la zona Metropolitana y Henares, las temperaturas máximas previstas son de 37,6ºC el viernes, 39,0ºC el sábado y 39,1ºC el domingo, los valores más elevados de la región. Por su parte, en la zona Sur, Vegas y Oeste se prevén 37,3ºC el viernes, 38,7ºC el sábado y 38,8ºC el domingo.

☀️La @ComunidadMadrid extiende el nivel 2 de alerta por calor a toda la región ante las altas temperaturas previstas para los próximos días. 🚨 Mantente hidratado y ten especial precaución con los más vulnerables. +Info: https://t.co/Vl5AillwwN pic.twitter.com/YqH5htigod — Salud Madrid (@SaludMadrid) July 3, 2026

Ante este episodio de calor, la Consejería de Sanidad recomienda seguir una serie de medidas para reducir el riesgo de sufrir problemas de salud asociados a las altas temperaturas.

Entre ellas, insiste en la importancia de hidratarse, bebiendo agua con frecuencia; refrescarse, utilizando paños húmedos, duchándose o recurriendo a aparatos de ventilación; y protegerse del sol, usando gorras, ropa ligera y evitando que la vivienda acumule calor mediante toldos o manteniendo las persianas bajadas.

Especial atención a las personas más vulnerables

La Comunidad de Madrid pide extremar la vigilancia sobre las personas que pueden verse más afectadas por el calor. En concreto, recomienda prestar una atención especial a las personas mayores, los niños pequeños, las personas dependientes, las mujeres embarazadas y las personas polimedicadas.

El Gobierno regional recuerda que estos colectivos presentan un mayor riesgo de sufrir las consecuencias de las altas temperaturas y aconseja comprobar con frecuencia que se mantienen hidratados y permanecen en ambientes frescos.

La información sobre los niveles de alerta y las recomendaciones sanitarias puede consultarse en el portal de salud de la Comunidad de Madrid.