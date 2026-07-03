Segunda carta del alcalde de Móstoles a Óscar Puente: le pide que quite un "ineficaz" bus-VAO de la A-5

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha vuelto a dirigirse por carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Si en mayo le reclamó una reunión urgente para desbloquear la conexión entre el PAU-4 y la R-5, ahora centra su petición en la eliminación del carril bus-VAO habilitado en la vía de servicio de la A-5 entre Móstoles y Alcorcón.

En la carta, firmada este viernes, el regidor solicita al Ministerio que "proceda a la eliminación del carril bus-VAO" al considerar que, tras varios meses en funcionamiento, su ubicación "ha demostrado ser claramente perjudicial para la movilidad de miles de vecinos del suroeste de la Comunidad de Madrid".

Bautista sostiene que el Ayuntamiento ya advirtió desde el inicio de los problemas que podía generar la configuración elegida para este carril reservado. Aunque reconoce que su implantación respondía a las necesidades derivadas de las obras, asegura que fue el Ministerio quien decidió finalmente su ubicación "ignorando las advertencias realizadas por el Ayuntamiento de Móstoles".

El alcalde afirma que la experiencia de estos meses ha confirmado esas previsiones. Según expone en la misiva, la medida "ha generado retenciones donde antes no existían", al obligar a concentrar el tráfico en un único carril en distintos puntos del recorrido. Además, recalca que estos atascos se producen incluso "a varios kilómetros de las obras de soterramiento de la A-5".

En el escrito también cuestiona la utilidad del carril reservado. Bautista asegura que permanece "prácticamente vacío durante buena parte del día", al ser utilizado por "un número muy reducido de autobuses", mientras "miles de conductores soportan diariamente mayores tiempos de desplazamiento sin que exista un beneficio proporcional para el transporte público".

El regidor considera especialmente preocupante que, pese a los meses transcurridos y a las "reiteradas quejas de vecinos, usuarios y ayuntamientos afectados", el Ministerio mantenga una decisión que, a su juicio, "ha demostrado ser ineficaz". En ese sentido, defiende que "los vecinos de Móstoles, al igual que los de otros municipios del entorno, no pueden seguir siendo quienes paguen las consecuencias de una ubicación errónea que ha demostrado no cumplir los objetivos para los que fue implantada".

Por todo ello, Bautista pide a Puente que rectifique y elimine el actual carril bus-VAO "tal y como está planteado", sustituyéndolo por una alternativa que permita compatibilizar el desarrollo de las obras con "una gestión más eficiente del tráfico y un menor impacto para los ciudadanos".

"Estoy convencido de que reconocer una decisión que no ha ofrecido los resultados esperados y corregirla sería la mejor muestra de compromiso con los miles de vecinos que, día tras día, sufren las consecuencias de esta medida. Quedo a la espera de su respuesta y de las actuaciones que el Ministerio considere oportunas para dar solución a esta situación", concluye el alcalde del municipio.