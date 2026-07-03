Todo sobre el nuevo convenio de la Policía en Madrid: más sueldo para compensar la falta de agentes

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha firmado este viernes el nuevo convenio colectivo de la Policía Municipal junto a los representantes de los sindicatos CPPM, CSIT-UP y UPM, que, según los resultados de las últimas elecciones sindicales, representan a más del 78% de la plantilla. El acuerdo beneficia a los cerca de 6.300 agentes del cuerpo y, según el Ayuntamiento, también busca garantizar la prestación del servicio a los madrileños.

Durante la firma, en la que también ha estado presente la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, Almeida ha hablado del compromiso del Gobierno Municipal con la Policía Municipal y ha asegurado que desde el inicio de su primer mandato lo mantiene "en reconocimiento a su labor diaria para garantizar la convivencia y la seguridad en la capital".

El nuevo convenio introduce mejoras económicas para compensar los servicios que realiza la plantilla ante la falta de personal. Entre ellas, contempla cambios en las retribuciones a través del complemento específico, las horas extraordinarias y las jornadas voluntarias, entre otros conceptos.

El Ayuntamiento sostiene que estas medidas permitirán disponer de un número suficiente de efectivos para atender tanto las tareas ordinarias como las extraordinarias.

El Consistorio ha recordado que el presupuesto destinado a la Policía Municipal ha aumentado un 54% entre 2019 y 2026. Además, ha señalado que la plantilla cuenta con un 11,5% más de efectivos que en 2019.

También ha destacado la construcción de ocho comisarías y una unidad logística, además de las diversas reformas que se han hecho en las ya existentes. A su vez, se ha subrayado la incorporación de nuevas tecnologías —como dispositivos táser, sistemas de videovigilancia y drones—, así como una inversión de más de 60 millones de euros para renovar la flota de vehículos policiales.