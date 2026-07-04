Antonia Alcázar, la hermana de la secretaria de Zapatero, en la primera fila del PSOE durante la marcha del Orgullo

La delegación del PSOE en la manifestación estatal del Orgullo LGTBI celebrada este sábado en Madrid ha dejado una imagen que ha generado atención política. Según una información publicada por Okdiario, los socialistas situaron en la primera fila de la marcha a Antonia Alcázar, alcaldesa de Velilla de San Antonio y hermana de Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero e investigada en el denominado caso Plus Ultra.

De acuerdo con ese medio, Antonia Alcázar compartió la cabecera de la delegación socialista con el ministro para la Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, y con el responsable federal de políticas LGTBI del partido, Víctor Gutiérrez.

Un gesto de respaldo político tanto al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero como a Gertrudis Álcazar ya que también se pudo ver a distintos dirigentes del PSOE fotografiándose con Antonia Alcázar durante la marcha, entre ellos a la exministra Reyes Maroto.

Óscar López aprovechó la cita para cargar contra el PP y Vox. "Quieren una España en blanco y negro, pero España hoy es de colores", afirmó, al tiempo que definió la manifestación como "el mejor ejemplo" de tolerancia, apertura, derechos y libertades.

La absolución de Antonia Alcázar

Antonia Alcázar también estuvo inmersa en un procedimiento judicial por un presunto delito de prevaricación urbanística relacionado con su gestión al frente del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid la absolvió el pasado mes de junio y continúa al frente del consistorio madrileño. La Fiscalía había solicitado para ella tres años de prisión junto a otros responsables municipales, aunque el tribunal descartó finalmente la existencia del delito y dictó una sentencia absolutoria.