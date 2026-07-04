Caos en la oposición de Cibeles a un año de las elecciones: Vox se rompe, el PSOE se "apuñala" y Más Madrid purga

La oposición en el Ayuntamiento de Madrid afronta uno de sus momentos de mayor inestabilidad con la patente fractura del grupo municipal de Vox, la pugna por el liderazgo del PSOE y la casi total renovación de los concejales de Más Madrid. Lo hace, además, a menos de un año de que se celebren las próximas elecciones municipales, previstas para el 23 de mayo de 2027.

Los últimos días han intensificado esa imagen. La reciente desestimación de las medidas cautelares solicitadas por Javier Ortega Smith para mantener suspendidos los efectos de su expulsión de la formación, abrió la puerta este viernes a que el presidente del Pleno municipal, Borja Fanjul, iniciara el procedimiento para declararle concejal no adscrito. "Si se cumple todo lo previsto, el señor Ortega pasará a ser concejal no adscrito en el día de hoy", explicó Fanjul.

De confirmarse definitivamente esa situación, Ortega Smith perdería también la portavocía del grupo municipal, una condición que había seguido ejerciendo pese a su expulsión del partido gracias a la judicialización del conflicto y mientras Arantxa Cabello se reivindicaba de forma reiterada como la "portavoz legítima" de Vox en Cibeles.

El concejal anunció que recurrirá la decisión de Fanjul y calificó de "precipitada e imprudente" cualquier resolución que le aparte del grupo antes de que exista un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto. A su juicio, los tribunales todavía no han resuelto "la cuestión importante", que es determinar si su expulsión fue "arbitraria e injusta", como él mismo argumenta.

La división, sin embargo, hacía tiempo que se había trasladado al funcionamiento del grupo municipal en Cibeles. De hecho, en el Pleno extraordinario de este martes, los dos bloques volvieron a votar de forma distinta: Arantxa Cabello y Fernando Martínez Vidal respaldaron una iniciativa junto a PP, PSOE y Más Madrid, mientras que Ortega Smith e Ignacio Ansaldo, también expulsado de Vox, se posicionaron en contra.

Tras esa sesión plenaria, Ortega Smith cargó públicamente contra los dos concejales alineados con la dirección nacional de Vox, a quienes volvió a llamar "los dos concejales tránsfugas de Bambú". Lo hizo, además, desde la propia cuenta de X del grupo municipal, que continúa bajo el control de su sector.

Pero no fue la única discrepancia; durante el mismo Pleno también hubo posiciones contrarias de los de Vox en otras votaciones, como la actualización del Reglamento de Protocolo y Ceremonial del Ayuntamiento o un expediente urbanístico en Puente de Vallecas.

🔴 #VERGONZOSO | Los concejales de VOX Arantzazu y Fernando votan A FAVOR de destinar vivienda pública reservada a personas LGTBIABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ#SINTAXERROR, por el mero hecho de su orientación sexual. Mientras tanto, JAVIER ORTEGA SMITH e IGNACIO ANSALDO han votado… pic.twitter.com/M8HRhps36a — Grupo Municipal VOX Ayuntamiento de Madrid (@VOX_AytoMadrid) July 1, 2026

Batalla en el PSOE y purga en Más Madrid

En el PSOE municipal, la carrera por convertirse en candidata a la Alcaldía de Madrid enfrenta a la número uno actual, Reyes Maroto, y a su número dos, la concejala Enma López.

López fue la primera en registrar su precandidatura de manera oficial el pasado jueves, aunque ya lo había anunciado días saltándose los procedimientos internos marcados Ferraz. Aunque reconoció el trabajo realizado por Maroto durante los últimos años, aseguró que había llegado el momento de "dar un paso más" para conectar con nuevos votantes mediante una comunicación "más cercana y moderna".

También ese mismo día negó haber actuado al margen de la dirección socialista, pese a que desde Ferraz consideraron que se había precipitado.

Un día después fue Maroto quien formalizó también su candidatura para revalidar el liderazgo del PSOE madrileño en el Ayuntamiento. La portavoz municipal defendió que concurría para dar continuidad al proyecto iniciado en 2023, convencida de que la alternativa pasa por consolidar el trabajo desarrollado durante estos años y no por "empezar de cero". La exministra llegó incluso a afirmar que el suyo era "un proyecto ganador".

La votación entre ambas candidatas llegará este mes de julio, después del proceso de recogida de avales y de la campaña interna entre la militancia socialista.

Por su parte, Rita Maestre ha optado por hacer un buen lavado a sus listas de cara a las elecciones municipales de 2027. Así, la de Más Madrid ha venido anunciando estas semanas nuevas caras que la acompañarán en su candidatura y que darán salida a dirigentes que habían ocupado posiciones muy relevantes durante los últimos años, como es el caso de Eduardo Rubiño, que volverá a la Asamblea de Madrid.

Esa limpieza fue uno de los asuntos sobre los que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, puso el foco el martes durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad. Dirigiéndose a Maestre, ironizó con la elevada rotación de su equipo: "En el año 2023 renovó el 75% de su lista, ahora va a renovar el 70% de su lista. ¿No cree que hay mucha gente que piensa que quien se tiene que renovar es usted?".

El alcalde también aprovechó ese Pleno extraordinario para hablar de la situación de la bancada socialista. "Los españoles no se merecen el espectáculo de un grupo municipal en el que la número uno y la número dos se apuñalan políticamente entre ellas para ver quién es la candidata", afirmó entonces.

Ese mensaje volvió a repetirlo este viernes, ya con los tres procesos abiertos simultáneamente. Almeida lamentó que los grupos de la oposición estén inmersos en conflictos internos y aseguró que "sus líos y sus disputas internas no les permiten estar a la altura de los madrileños".

El alcalde situó en el mismo plano la batalla poco "elegante" de las primarias socialistas, el conflicto judicial que atraviesa Vox y la renovación interna de Más Madrid, que definió como "la purga masiva que ha hecho Rita Maestre de sus propios concejales". En su opinión, "el PSOE, Vox y Más Madrid en estos momentos están anteponiendo sus problemas internos a los de los madrileños".

A ese escenario se suma además un nuevo rostro no del todo desconocido. Y es que la que fuera primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid y mano derecha de Manuela Carmena, Marta Higueras, presentó el pasado lunes Independientes por Madrid, una nueva plataforma con la que aspira a concurrir a las próximas elecciones municipales. El proyecto se define como "municipalista e independiente", desvinculado de los grandes partidos y sin intención de dar el salto a la política autonómica o nacional.

Precisamente sobre ese movimiento también se pronunció la vicealcaldesa, Inma Sanz, que, pese a asegurar que mantiene "una buena opinión" de Higueras y recordar que fue "la persona con la que se podía tener una mejor interlocución" durante el mandato de Carmena, enmarcó esta nueva candidatura dentro de una oposición "muy desfigurada" de cara a los próximos comicios. "El estado de la ciudad es mucho mejor que el estado de la oposición", resumió Sanz.