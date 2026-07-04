La doble vara de medir de Francisco Martín: ve "corrupción sistémica" en Madrid pero no en los 26 imputados de Sánchez

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha rechazado valorar la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en el marco del conocido como caso Leire o caso cloacas, mientras ha utilizado una pregunta sobre la condena a Francisco Granados para asegurar que en la Puerta del Sol se mantiene una "corrupción sistémica". Han pasado algo más de 12 años desde que Francisco Granados abandonó por completo la política madrileña en 2014.

Y a continuación Martín ha defendido, muy serio, que las investigaciones que afectan al entorno de su partido son "casos puntuales" ante los que el PSOE actúa con "contundencia".

Silencio sobre la cúpula de la Guardia Civil

Al ser interrogado por los medios de comunicación sobre la situación judicial de Mercedes González y su número dos, el delegado del Gobierno ha evitado valorar los hechos investigados. "En relación con este asunto no tengo nada más que añadir de lo que ya se ha señalado desde el Ministerio del Interior", ha despachado Martín, quien se ha limitado a pedir "confianza en la justicia" a la espera de que el sistema judicial "aclare todas las cuestiones que se están analizando" para que se adopten las decisiones correspondientes.

La postura institucional ha cambiado cuando los periodistas le han planteado una valoración sobre la condena al exdirigente del PP, Francisco Granados, a dos años y medio de cárcel. Martín ha asegurado que "se ha expresado la justicia, una más, una más", para iniciar un ataque explícito contra los anteriores Gobiernos autonómicos madrileños.

"Cuántas décadas del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, cuántas ranas de la señora Aguirre, cuántos años de condenas, cuántos años de cárcel para una dinámica que desafortunadamente sigue presente en la Puerta del Sol", ha afirmado el delegado, que se aferra vinculando penalmente aquellos años con el actual Ejecutivo autonómico. Martín ha pedido expresamente que los ciudadanos tomen nota "en el paso por las urnas" para abrir una nueva etapa en la región.

En este punto, cabe recordar que Esperanza Aguirre dimitió de todos sus cargos y asumió su responsabilidad in vigilando y su culpa in eligendo cuando la corrupción alcanzó a sus más estrechos colaboradores.

"Casos puntuales" frente a "corrupción sistémica"

Unas declaraciones del portavoz del Gobierno en Madrid que reflejan un doble rasero al ser preguntado sobre si los asuntos judiciales que asedian al Gobierno central de Pedro Sánchez deberían pasarle la misma factura electoral que la reclamada para el PP. El delegado del Gobierno ha insistido en que la situación de Madrid refleja "una corrupción sistémica mantenida durante décadas" donde, a su juicio, "lo que no se hace es luchar contra la corrupción, sino que se hace es sostenerla, taparla y, si puede ser, continuar manteniéndola".

Al ser cuestionado directamente sobre si la situación del Gobierno de España es equiparable, Martín lo ha negado con rotundidad: "Ya le digo que no es una cuestión sistémica, en absoluto. Estamos hablando de casos puntuales que se están en estos momentos juzgando, y ante los que el Gobierno de España y el Partido Socialista ha sido absolutamente contundente". El representante del Ejecutivo central ha concluido lamentando que no hubiera "un ápice de esa contundencia en el Partido Popular".

El cerco judicial de los 26 nombres vinculados al entorno de Sánchez

Unas declaraciones del delegado del Gobierno en Madrid que se dan de bruces con la realidad. Un total de 26 cargos, dirigentes y personas vinculadas al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentran actualmente investigados, procesados o condenados en diferentes instancias judiciales, dibujando un mapa penal que contradice el argumentario de la Delegación del Gobierno.

La situación procesal de la Administración central afecta de manera directa a la dirección de la Guardia Civil y de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). La Audiencia Nacional mantiene imputados a la directora general del instituto armado, Mercedes González, y al Director Adjunto Operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia dentro del caso Leire Díez. Ambos mandos continúan en sus puestos con el aval del Ejecutivo tras decretarse sus citaciones para el próximo 16 de julio de 2026.

En paralelo, la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, se encuentra formalmente investigada por el juez Santiago Pedraz en relación con la tramitación del rescate público de Tubos Reunidos, que recibió 112,8 millones de euros. Asimismo, el juzgado de instrucción número 49 de Madrid mantiene imputado al vicepresidente del organismo, Bartolomé Lora, por la legalidad del rescate de 475 millones de euros concedido a la aerolínea Air Europa en el año 2020.

Nuevas imputaciones en el 'caso Koldo' y en Extremadura

A la lista de cargos e intermediarios investigados se han sumado este viernes nuevos procedimientos penales. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha dictado una providencia en la que cita como investigados para el próximo 20 de julio de 2026 a Jésica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos; a Joseba García, hermano del asesor Koldo García, y a Ignacio Zaldívar, subdirector de Gestión Administrativa en Adif. El magistrado aprecia indicios de presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias en la contratación de Rodríguez a través de las empresas públicas Ineco y Tragsatec.

De forma simultánea, un juzgado de Madrid ha citado como imputada para el próximo 7 de octubre de 2026 a la expresidenta de la empresa pública Enresa y exconsejera de Transición Ecológica en el Ejecutivo extremeño de Guillermo Fernández Vara, Olga García. La causa investiga un presunto trato de favor a la compañía Iberdrola para la instalación de un parque fotovoltaico en Alcántara (Cáceres) que percibió 22 millones de euros procedentes de los fondos públicos europeos Feder.

El cerco judicial al círculo de la Moncloa

El mapa de instrucciones judiciales abarca de forma directa al círculo familiar del presidente del Gobierno. La esposa de Sánchez, Begoña Gómez, se encuentra procesada por el juez Juan Carlos Peinado por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, pendiente de la apertura de juicio oral tras el auto de transformación del procedimiento dictado el pasado mes de abril. Por su parte, el hermano del jefe del Ejecutivo, David Sánchez Pérez-Castejón, y el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, han sido ya juzgados por presunta prevaricación y tráfico de influencias en un proceso que quedó visto para sentencia el pasado 9 de junio de 2026.

A estas causas se añaden las condenas firmes del Tribunal Supremo que inhabilitaron por revelación de secretos al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en noviembre de 2025, y la sentencia del pasado 22 de junio de 2026 que condenó a José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, y a Koldo García a 19 años y ocho meses por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

El blindaje de Moncloa y el 'método García Ortiz'

Moncloa ha decidido blindar a Mercedes González y mantenerle un respaldo político sin fisuras. El guion es el mismo que el seguido con el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: apoyo durante toda la investigación y también después de su condena.

"Seguimos y seguiremos", resumen fuentes del Ejecutivo, que descartan cualquier cambio de criterio y apelan, como con el resto de los investigados del entorno de Sánchez, a la "presunción de inocencia".