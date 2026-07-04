Sol volverá a reunir a la diáspora venezolana en un gran acto de apoyo a las víctimas del doble terremoto

La Comunidad de Madrid convertirá el próximo martes la Puerta del Sol en un punto de encuentro para la diáspora venezolana y para todos aquellos ciudadanos que quieran mostrar su apoyo a las víctimas del doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio.

El acto, impulsado por el Gobierno regional, pretende rendir homenaje a los fallecidos, reconocer el trabajo de los equipos de rescate y trasladar un mensaje de esperanza en medio del duelo que aún vive el país.

Antes del homenaje, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantendrá un encuentro con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, con quien analizará la situación tras la catástrofe y las actuaciones coordinadas que el Ejecutivo autonómico ha impulsado desde que se produjo la emergencia.

La cita tendrá lugar el martes 7 de julio, a partir de las 19.00 horas, en la Puerta del Sol, donde el Gobierno madrileño espera reunir tanto a la comunidad venezolana residente en la región como a numerosos madrileños y españoles que han mostrado su solidaridad con el país sudamericano desde que se produjo la tragedia.

El objetivo es que la Puerta del Sol vuelva a convertirse en el punto de encuentro de toda la diáspora venezolana y, al mismo tiempo, de todos los españoles comprometidos con esta causa en un momento especialmente delicado porque las labores de emergencia continúan sobre el terreno y el dolor sigue muy presente entre los afectados.

El homenaje combinará momentos de recuerdo con otros de reconocimiento a quienes han participado en la respuesta a la catástrofe. Está previsto distinguir la labor desarrollada por los efectivos del Equipo de Respuesta Logística Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM), que regresan estos días tras intervenir en las tareas de rescate, así como agradecer el trabajo de los numerosos voluntarios que durante las últimas semanas han coordinado campañas de recogida de material y ayuda humanitaria para su posterior envío a las zonas afectadas.

El componente simbólico tendrá también un papel destacado. Dado el arraigo religioso del pueblo venezolano, el acto incluirá un minuto de silencio en memoria de las víctimas y una oración dirigida por un sacerdote, que trasladará un mensaje de consuelo y esperanza a los asistentes.

Además, durante el homenaje se proyectarán varios mensajes audiovisuales grabados por venezolanos residentes en Madrid y por ciudadanos españoles comprometidos con la causa, con el objetivo de reforzar el vínculo entre ambas comunidades y expresar el respaldo de la sociedad madrileña a quienes atraviesan uno de los momentos más difíciles de su historia reciente.

No será la primera vez que la Puerta del Sol se convierta en el epicentro del respaldo de Madrid al pueblo venezolano. La sede de la Presidencia regional ya acogió en abril uno de los mayores encuentros de la diáspora venezolana en España con la líder opositora María Corina Machado, en una multitudinaria concentración que reunió a miles de personas para reclamar democracia y libertad en Venezuela.

Aquel acto convirtió la plaza en un símbolo del apoyo institucional y ciudadano de la Comunidad de Madrid a la causa democrática venezolana. Ahora, el Gobierno regional quiere que ese mismo espacio vuelva a ser el punto de encuentro de la diáspora, aunque con un propósito diferente: acompañar a las víctimas del doble terremoto, reconocer el trabajo de rescatistas y voluntarios y trasladar un mensaje de unidad, solidaridad y esperanza en plena recuperación del país.