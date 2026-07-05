Ayuso estudia ya una doble ofensiva judicial contra Moncloa por los menas

La Comunidad de Madrid se prepara ya para un nuevo choque con el Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de los menores extranjeros no acompañados. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso prepara una doble ofensiva judicial contra Moncloa: por un lado, estudia acudir a los tribunales por la falta de tramitación de 121 expedientes de reunificación familiar de menores considerados conflictivos; por otro, analiza impugnar la actualización del reparto de menores inmigrantes aprobado por el Consejo de Ministros a través de un Real Decreto, que atribuye a la región una capacidad de acogida de 2.471 plazas y que considera "manifiestamente ilegal".

Ambos frentes fueron abordados este miércoles por el Consejo de Gobierno y reflejan la creciente tensión entre la Puerta del Sol y el Ejecutivo central en materia migratoria. En el Gobierno madrileño sostienen que el Estado está incumpliendo las competencias que le atribuye la Ley de Extranjería y, al mismo tiempo, imponiendo un sistema de reparto que, denuncian, se ha aprobado al margen de los cauces legales de coordinación con las comunidades autónomas.

El primero de esos conflictos afecta a los menores cuyos expedientes de reunificación familiar permanecen, según la Comunidad, bloqueados en la Delegación del Gobierno. La presidenta de la Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia, Silvia Valmaña, ya remitió un requerimiento al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para reclamar la activación de 110 procedimientos destinados a estudiar el retorno de estos menores con sus familias en sus países de origen. Ahora la cifra ha aumentado hasta los 121.

Desde el Ejecutivo autonómico recuerdan que corresponde a la Administración General del Estado impulsar estos expedientes y defienden que la reunificación familiar, cuando concurren los requisitos previstos en la legislación, responde al interés superior del menor. Sin embargo, denuncian que ninguno de esos procedimientos ha sido activado y que algunos jóvenes han alcanzado ya la mayoría de edad sin que su situación llegara siquiera a tramitarse.

La Comunidad advierte de que, si la Delegación del Gobierno mantiene su inacción o rechaza injustificadamente iniciar estos expedientes, emprenderá acciones judiciales. "No sé si es por incompetencia, por desconocimiento o simplemente por tratar de erosionar a la Comunidad de Madrid; posiblemente sea por las tres razones juntas", afirmó el pasado mes de mayo el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, quien acusó al delegado del Gobierno de no estar cumpliendo las funciones que le atribuye la normativa.

Paralelamente, la Consejería de Familia mantiene abierta otra línea de actuación relacionada con el sistema de protección de menores. Según los datos actualizados del Gobierno regional, ya son 26 las denuncias presentadas ante la Policía Nacional por presuntos falsos menores que accedieron de forma fraudulenta a los recursos públicos de acogida. La Comunidad asegura que estas actuaciones ya han dado lugar a las primeras detenciones de estos falsos menores que abandonaron hace tiempo las instalaciones regionales.

Actualización de las capacidades de acogida, el otro conflicto

El segundo gran foco de confrontación se centra en el nuevo reparto de menores inmigrantes impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia. La actualización de las capacidades de acogida sitúa a Madrid como la comunidad que debería atender a 2.471 menores inmigrantes no acompañados, una decisión que el Ejecutivo autonómico rechaza de plano.

La Comunidad sostiene que el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros adolece de un defecto de origen que, a su juicio, lo convierte en ilegal. Argumenta que la nueva propuesta de capacidades nunca fue debatida en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, órgano competente para abordar este tipo de decisiones. De hecho, recuerda que la Comisión Sectorial celebrada el pasado mes de marzo ya votó en contra de elevar esa propuesta, por lo que considera que el Ministerio dirigido por Sira Rego ha prescindido del procedimiento legalmente establecido al aprobarla directamente.

Ese será uno de los principales argumentos de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid para estudiar una eventual impugnación de la decisión del Gobierno central, al entender que se han vulnerado los mecanismos de cooperación entre administraciones. "Está ya en estudio y la intención es recurrirlo, como ya recurrimos el reparto forzoso", señalan fuentes de la consejería que dirige Ana Dávila.

Las mismas fuentes exponen que "el Ministerio de Infancia ha incrementado como en 100 plazas la capacidad que supuestamente debería tener Madrid: de unos 2.300 y pico que fijo el año pasado a 2.471". En este sentido, explican que Madrid ya certificó hace meses que su red de protección de menores no hace distinciones entre menores inmigrantes no acompañados y los que no lo son, y cuenta ya con más de 2.400 plazas.

Más allá del procedimiento, el Ejecutivo madrileño cuestiona también los criterios con los que se están efectuando los traslados de menores entre comunidades autónomas. Según denuncia, el sistema de repartos forzosos ha dado lugar a situaciones en las que algunos jóvenes han sido trasladados el mismo día en que cumplían la mayoría de edad o apenas unos días antes de alcanzarla. También asegura que se han derivado menores que ya contaban con familiares, pareja o incluso un puesto de trabajo en la comunidad en la que residían.

A juicio de la Comunidad, estos casos demuestran que las decisiones adoptadas por el Gobierno no responden al interés superior del menor, sino a una estrategia para redistribuir la presión migratoria sobre determinadas autonomías. En ese sentido, el Ejecutivo de Ayuso insiste en que comunidades como Cataluña y el País Vasco han quedado al margen del esfuerzo que ahora se exige a otros territorios.

La presidenta madrileña viene denunciando desde hace meses que el Gobierno utiliza la política migratoria para "colapsar" los servicios públicos autonómicos y tratar a los menores "como números", sin valorar las condiciones en las que serán atendidos. En esa línea, calificó recientemente de "inhumano e insensato" el nuevo reparto diseñado por Moncloa y volvió a reclamar una política migratoria coordinada y ajustada a la capacidad real de cada comunidad autónoma.