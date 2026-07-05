Helados, duchas y aire acondicionado: el plan contra el calor de pandas, tigres y monos en Madrid

Si a los madrileños les ha tocado este fin de semana – y los próximos días- buscar la sombra, encender el aire acondicionado y no separarse de una botella de agua, los habitantes del Zoo Aquarium de Madrid tampoco se libran del calor. Con la previsión de que los termómetros vuelvan a acercarse a los 39 grados, el centro reforzó su protocolo para cuidar de sus más de 300 especies.

La receta combina espacios climatizados, duchas, piscinas, zonas de sombra y una dieta muy especial en la que los helados también se convierten en los grandes protagonistas. Eso sí, cada especie tiene sus propias necesidades y, también, su menú de verano.

Los osos panda gigantes disfrutan de helados elaborados con sandía, manzana, calabaza, uvas o bambú congelado, además de poder refugiarse en instalaciones con aire acondicionado.

Los monos capuchinos, por su parte, reciben grandes bloques de hielo con trozos de plátano y manzana en su interior, que les sirven tanto para refrescarse como para entretenerse mientras consiguen sacar la fruta.

Los tigres siberianos, acostumbrados a temperaturas mucho más bajas, cuentan con un menú bastante diferente: tartas heladas elaboradas con carne y sangre congeladas para ayudarles a soportar el calor.

También los orangutanes de Borneo reciben frutas y verduras congeladas. Entre ellos se encuentra Sela, una cría nacida hace apenas tres meses que ya supera los cuatro kilos de peso.

Y si alguien puede presumir del helado más original del zoo son los leones marinos: el suyo está preparado con arenques y tinta de calamar para degustar al borde de la piscina.

Duchas, sombra y vigilancia constante

Durante los días más calurosos, el zoo aumenta las duchas y los sistemas de aspersión en los recintos de numerosas especies. Elefantes asiáticos, rinocerontes indios e hipopótamos cuentan además con baños para refrescarse, mientras que lobos, bisontes o antílopes disponen de más zonas de sombra y sistemas de refrigeración.

La veterinaria Eva Martínez explica que el objetivo es "refrigerar y refrescar" especialmente a los animales acostumbrados a climas más fríos, como los pandas o los tigres siberianos.

Para ello, veterinarios y biólogos revisan cada día la evolución de las temperaturas y consultan las previsiones meteorológicas para adaptar las medidas cuando sea necesario, aumentando las duchas, la climatización o los espacios con sombra.