Abren 19 colegios mayores en Madrid para ofrecer orientación en verano a estudiantes y sus familias

Un total de 19 colegios mayores de la Comunidad de Madrid abren sus puertas desde este lunes para estudiantes de 16 a 35 años vinculados al ámbito universitario, incluyendo alumnos y titulados de Bachillerato, Grado y Postgrado, con el objetivo de ofrecer formación y orientación.

Este programa, denominado Madrid Campus 365 y en el que el Ejecutivo madrileño invierte 700.000 euros, forma parte de la estrategia Comunidad de Madrid Región Universitaria y se desarrolla en colaboración con la Asociación de Colegios Mayores de Madrid.

Hasta el 28 de agosto, habrá orientación académica, formación y actividades culturales y deportivas en estos centros. Por ejemplo, habrá cursos de guion para cine y TV, cómo hacer un CV y entrevista, oratoria y debate, ciencia de datos para redes sociales, motion graphics para principiantes, fotografía publicitaria y comunicación estratégica y liderazgo, entre otros.

Los jóvenes pagarán 50 euros al día con pensión completa por alojarse y disfrutar de todas instalaciones, mientras que los familiares que quieran acompañarles tendrán que abonar 75 euros diarios en las mismas condiciones.

En esta primera edición, que funcionará como piloto, participarán 19 de los 38 colegios que hay en la región. Los que ofrecerán alojamiento son el SEPI, Roncalli, Alcalá, Jaime del Amo, Loyola, Marqués de la Ensenada, Padre Poveda, Guadalupe, África, Argentino, Elías Ahuja, Teresa de Jesús, Mendel, Chaminade y Pío XII.

Por su parte, los centros Ximénez de Cisneros, Diego de Covarrubias, Santa María de Europa y Antonio de Nebrija participarán mediante la cesión de sus instalaciones para actividades del programa.

Durante las ocho semanas de julio y agosto, los participantes tendrán programadas actividades con estancias que comenzarán la tarde del domingo y se prolongarán hasta la mañana del sábado posterior. En las primeras horas del día se desarrollarán los cursos, mientras que a partir de las 17 horas habrá cinefórum, conferencia, espectáculo, concierto y visita cultural.