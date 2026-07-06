Ayuso da el pistoletazo de salida a las elecciones de 2027: estos son los primeros 29 candidatos confirmados

El Partido Popular de Madrid ha puesto en marcha la carrera hacia las elecciones municipales de 2027 con el anuncio de sus primeros candidatos en 29 municipios de la región, una lista que afecta al 43% de las localidades donde actualmente no gobierna un alcalde popular. La designación ha sido aprobada este lunes por la Junta Directiva Autonómica del partido, presidida por Isabel Díaz Ayuso, tras la reunión del Comité Electoral celebrada en la sede regional.

De los 29 candidatos, 18 repetirán como cabezas de lista y 11 se estrenan al frente de una candidatura municipal, lo que supone cerca del 40 % del total. La lista está integrada por 20 hombres y nueve mujeres, con una edad media de 49 años. El candidato más joven es Jesús Ruiz, que concurrirá en Manzanares el Real con 31 años, mientras que el de mayor edad es Mario de la Fuente, de 69 años, en Robledo de Chavela.

El partido destaca la diversidad de perfiles profesionales de los aspirantes, entre los que figuran abogados, periodistas, arquitectos, empresarios, agricultores, ganaderos y técnicos de distintos sectores. Entre las incorporaciones más significativas figura la del alcalde de Villanueva de Perales, José Llorent, elegido en 2023 al frente de una formación independiente y que concurrirá ahora bajo las siglas del PP.

Durante la reunión también se aprobó el nombramiento de Elisa Vigil como nueva secretaria de Comunicación del PP de Madrid.

Con esta primera tanda de candidatos, los populares buscan reforzar su implantación municipal con la vista puesta en ampliar el número de alcaldías en los comicios de mayo de 2027.

En las principales ciudades del sur de la región, el PP volverá a confiar en Antonio José Mesa Garrido para Getafe. Licenciado en Derecho, de 41 años, inició su trayectoria política en 2011 como director de Alcaldía y desde 2013 es concejal en el Ayuntamiento. En Alcorcón repetirá Roberto Marín Vergara, periodista de 45 años y actual portavoz del Grupo Popular, mientras que en Parla el candidato será Héctor Carracedo, arquitecto de 43 años y portavoz municipal desde 2024.

En Rivas-Vaciamadrid la candidata será Janette Novo Castillo, licenciada en Derecho, concejal desde 2011 y diputada en la Asamblea de Madrid durante la legislatura 2019-2023. En San Fernando de Henares el PP apuesta por David Rodríguez Roldán, funcionario de carrera y concejal desde 2023, mientras que en Ciempozuelos concurrirá Patricia Maroto, graduada en Música y portavoz del Grupo Popular desde febrero de 2026.

Entre los nuevos perfiles sin experiencia política previa figuran Roberto Patiño, técnico en Electrónica que encabezará la candidatura en San Martín de la Vega; Héctor Muñoz, arquitecto técnico que será el candidato en Soto del Real; Jesús Lobo Hidalgo, licenciado en Ciencias Químicas que concurrirá en Chapinería tras una trayectoria profesional de 35 años en laboratorios; y Almudena Madrid, vinculada profesionalmente al sector inmobiliario, que encabezará la lista en Cercedilla.

Villanueva del Pardillo contará como candidata con Marta Marbán, doctora en Bellas Artes, diseñadora gráfica y diputada en la Asamblea de Madrid. En Velilla de San Antonio repetirá Raúl Tenorio, vecino del municipio desde finales de los años ochenta y con una trayectoria política ligada a la localidad.

En la Sierra Norte, el PP presentará a Jesús Ruiz en Manzanares el Real, doctor en Energías Renovables y actual concejal en Tres Cantos; a Sergio Sánchez Yunquera en El Boalo-Cerceda-Mataelpino, piloto de profesión y alcalde del municipio hasta la moción de censura de 2025; a Jorge de Miguel Luna en Collado Mediano, licenciado en Ciencias Ambientales y portavoz popular desde 2023; y a Adrián Hidalgo Jiménez en Nuevo Baztán, graduado en Economía y Ciencias Políticas y portavoz municipal.

También repetirán como candidatos Bárbara Montero Lombao en Guadalix de la Sierra, con más de una década de experiencia en política municipal; Mario de la Fuente en Robledo de Chavela, exalcalde entre 1995 y 2015 y nuevamente en 2023; María Teresa Martín en Aldea del Fresno, primera teniente de alcalde desde 2025; María Isabel Romero Sánchez en Navas del Rey, empresaria y portavoz popular desde 2023; Roberto Molero Arribas en Valdetorres de Jarama; Margarita Gonzalo Domínguez en Fuentidueña de Tajo; Rafael Fructuoso Camacho en Estremera; Eugenio Calvo Rivillo en Valdeavero; Ángel Mejías en Corpa; José Manuel Herrán en Patones y Alberto Miranda Cirujano en Pinilla del Valle.

Entre las incorporaciones destaca igualmente Elisa Cabrero, licenciada en Psicología, que liderará el proyecto del PP en Fresnedillas de la Oliva tras regresar al municipio después de una etapa en el extranjero.

Otro de los nombres relevantes es el de José Llorent, alcalde de Villanueva de Perales desde 2023 al frente de un partido independiente. Profesional de las emergencias sanitarias con más de cuatro décadas de experiencia, afrontará las próximas elecciones ya integrado en las filas del Partido Popular.