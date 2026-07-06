La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reivindicó este lunes el Estado de derecho y el imperio de la ley como pilares de la convivencia democrática frente a quienes promueven el "todo vale" desde las instituciones. En un discurso de marcado contenido político durante la clausura del año académico del Centro de Estudios Garrigues, la dirigente madrileña advirtió de que cuando quienes gobiernan "se saben (o se creen) por encima de las leyes" se abre el camino hacia "la tiranía, la revolución y la ley de la selva".

"Cuando los responsables gubernamentales, del signo que sean, promueven el 'todo vale', no cabe más que la tiranía, la revolución, la ley de la selva", sostuvo Ayuso, quien defendió que el respeto a la legalidad constituye el mejor antídoto contra "la corrupción, la decadencia y que nada funcione". "Sin ley y orden solamente cabe la ley del más fuerte", añadió.

La presidenta insistió en que "nadie está por encima de las leyes" y apeló a la necesidad de entenderse con quienes piensan diferente, respetando "unos límites y unas reglas bajo las que articular nuestra convivencia". Un mensaje que enmarcó en una defensa del rigor, la excelencia y la responsabilidad institucional.

Buena parte de su intervención estuvo dirigida a los alumnos que concluyen sus estudios de Derecho, a quienes animó a ejercer la profesión con independencia y criterio propio. "Os animo a reiniciar la España de siempre", afirmó, antes de pedirles que recojan "el testigo de la rebeldía contra el inconformismo y la decadencia; contra los muros; a favor del Estado de derecho, de la separación de poderes y de la ley".

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En ese llamamiento, Ayuso instó a los futuros juristas a actuar según su "conciencia, con dignidad y valores", defendiendo la independencia judicial y rechazando "la terrible teoría que se pretende instalar del lawfare". También les pidió mantener el compromiso con la Constitución y con la búsqueda del conocimiento en un contexto global marcado por nuevos desafíos.

Las referencias al Estado de Derecho sirvieron además a la presidenta para reivindicar la actuación de la Comunidad de Madrid en el ámbito judicial. Según explicó, el Ejecutivo autonómico trabaja "en el ejercicio de sus competencias" para mejorar la Administración de Justicia "desde el máximo respeto por el Poder Judicial", reforzando los medios personales y materiales de los que disponen jueces, fiscales y funcionarios.

Como ejemplo, destacó el incremento de efectivos y el proceso de modernización de las infraestructuras judiciales, cuyo proyecto más ambicioso es la futura Ciudad de la Justicia, que definió como "el complejo más grande y moderno del mundo".

Ayuso aprovechó igualmente su intervención para poner en valor el sistema universitario madrileño, del que destacó la convivencia entre universidades públicas, privadas y escuelas de negocios de prestigio internacional. En este contexto anunció la puesta en marcha de Madrid Campus 365, una iniciativa que permitirá mantener abiertos los campus universitarios durante todo el año por primera vez, con el objetivo de atraer estudiantes nacionales e internacionales y reforzar el posicionamiento de Madrid como un referente académico global.