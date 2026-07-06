Cierra el histórico Mercado municipal de Usera

El Mercado municipal de Usera cierra temporalmente sus puertas después de que el Ayuntamiento de Madrid haya recibido las conclusiones técnicas de las obras de remodelación que se están llevando a cabo en el edificio. Ubicado en plena calle Amparo Usera, junto a la boca de metro, abrió sus puertas en 1959. La decisión, respaldada por unanimidad por la asamblea de comerciantes, responde, según el Consistorio, exclusivamente a "criterios técnicos y de seguridad".

Las áreas técnicas municipales llevarán a cabo durante el mes de julio una auditoría para determinar el alcance de los daños detectados en el inmueble. Desde el área de Hacienda insisten en que "la seguridad de comerciantes, trabajadores y vecinos constituye su prioridad absoluta" y subrayan que, cuando "está en juego la integridad de las personas", no existe "margen de actuación distinto".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado este lunes que el mercado presenta "problemas estructurales" y una serie de "patologías que pueden poner en peligro la vida y la integridad física de las personas". Por ello, ha defendido que el cierre es una medida necesaria porque "no podemos permitir que se ponga en peligro esa vida, esa integridad física, tanto de los comerciantes como de las personas que van al Mercado de Usera".

Mientras se determina el estado del edificio, el Ayuntamiento pondrá en marcha un paquete de medidas para reducir el impacto del cierre sobre los 25 comerciantes que desarrollan su actividad en el mercado. Entre ellas se incluye la posibilidad de trasladarse de forma temporal y voluntaria a otros mercados municipales, el estudio de fórmulas de reequilibrio económico de la concesión, la congelación de tarifas y ayudas específicas para afrontar los gastos de adaptación y traslado, así como las tarifas en los mercados de destino. También se ofrecerá asesoramiento personalizado sobre contratos, suministros, financiación y acceso a avales.

El Consistorio recuerda que ha invertido más de 1,7 millones de euros en la modernización del Mercado de Usera durante los dos últimos años y asegura que seguirá trabajando para recuperar la actividad cuanto antes. En ese sentido, Almeida ha garantizado que el Ayuntamiento va a "hacer todo lo posible para que se pueda reabrir lo antes posible", aunque ha dejado claro que solo ocurrirá "en las debidas condiciones de seguridad".