Madrid pide donar sangre de forma urgente ante la alerta roja en todos los grupos sanguíneos

La Comunidad de Madrid ha lanzado un llamamiento urgente a la población para donar sangre después de que todos los grupos sanguíneos hayan entrado en situación de alerta roja. Las reservas se encuentran actualmente al 35% de su capacidad, un nivel que, según el Gobierno regional, solo permite cubrir las necesidades asistenciales para un día y medio.

La Consejería de Sanidad ha explicado que esta situación coincide con un descenso continuado de las donaciones durante el mes de junio, atribuido a las sucesivas olas de calor, mientras que la demanda hospitalaria se mantiene estable durante todo el año.

La Comunidad de Madrid recuerda que durante el periodo estival se necesitan alrededor de 1.000 donaciones diarias para mantener unas reservas adecuadas que permitan responder a la actividad asistencial.

En estas mismas fechas del año pasado, las reservas alcanzaban el 88%, muy por encima del nivel actual, situado en el 35%.

Según el Ejecutivo regional, aunque las donaciones disminuyen durante el verano, las intervenciones quirúrgicas, los tratamientos oncológicos, las urgencias y los trasplantes continúan desarrollándose con normalidad, por lo que la necesidad de sangre no disminuye.

La sangre no puede sustituirse

La Comunidad de Madrid subraya que la sangre es un recurso imprescindible para la atención sanitaria y que no puede fabricarse ni sustituirse por otra terapia. Además, sus distintos componentes tienen una vida útil limitada, por lo que las reservas deben renovarse de forma constante mediante nuevas donaciones.

Como ejemplo de la elevada demanda hospitalaria, el Gobierno regional señala que un trasplante de hígado puede requerir entre 30 y 200 donaciones, una cifra que puede alcanzar las 250 unidades en pacientes con enfermedades graves.ç

En la región, este tipo de intervenciones puede llegar a necesitar hasta 38.000 unidades de sangre al año, según los datos facilitados por la Comunidad de Madrid.

Dónde donar sangre en la Comunidad de Madrid

Los ciudadanos pueden donar sangre en 30 hospitales de la Comunidad de Madrid, además de las unidades móviles y los dispositivos habilitados por Cruz Roja.

También permanecen disponibles el Centro de Transfusión, situado en el barrio madrileño de Valdebernardo, y la sala de donación de Cruz Roja, ubicada en la calle Juan Montalvo número 3, en Madrid.

La Comunidad de Madrid recuerda que los horarios y los puntos de donación pueden consultarse a través de los canales oficiales habilitados para este servicio.