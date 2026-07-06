Un muerto y siete heridos en dos accidentes simultáneos en la M-31 y la A-4 en Madrid

Una persona ha fallecido y otras siete han resultado heridas, cinco de ellas con pronóstico "potencialmente grave", en dos accidentes de tráfico ocurridos prácticamente de forma simultánea durante la noche de este domingo en la M-31 y la A-4, en Madrid, según ha informado Emergencias Madrid.

El primero de los siniestros se produjo en la M-31, en la confluencia con la M-50, donde, según explicó la supervisora de guardia de Samur-Protección Civil, Sara Montero, el accidente ocurrió "a muy alta velocidad". El vehículo dio varias vueltas de campana y una persona falleció tras quedar atrapada en su interior. Los Bomberos llevaron a cabo las labores de rescate.

Además, otros tres ocupantes del vehículo resultaron heridos y fueron trasladados a distintos centros hospitalarios en unidades de soporte vital básico y avanzado.

El vehículo cayó sobre la A-4

El segundo accidente tuvo lugar en la A-4, en la confluencia con la M-45, cuando un vehículo sufrió una salida de vía y cayó sobre la calzada de la A-4, aunque sin llegar a impactar con otros vehículos que circulaban por la carretera, según indicó Montero.

En este siniestro resultaron heridos tres varones y una mujer de entre 19 y 20 años, con lesiones de diferente consideración y un pronóstico "potencialmente grave". Todos ellos fueron trasladados a distintos hospitales.

Dos accidentes de tráfico simultáneos dejan una persona fallecida, 5 potencialmente graves y 2 leves, todas ellas asistidas por @SAMUR_PC. Un siniestro se ha producido en la A4, al caer un vehículo desde la M45, y otro en la M31. @BomberosMad ha rescatado a la víctima mortal. pic.twitter.com/RZ9c887ixI — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) July 6, 2026

La atención a ambos accidentes requirió la movilización de cinco unidades de soporte vital avanzado, dos unidades de soporte vital básico, además de las unidades de mando del segundo jefe médico de guardia, el jefe de enfermería y un vehículo de apoyo logístico, según ha informado Emergencias Madrid.