Ayuso anuncia que destinará a Venezuela un millón de euros para ayuda humanitaria tras el devastador terremoto

La Comunidad de Madrid movilizará un millón de euros en ayuda humanitaria para atender a las víctimas del devastador terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunció este lunes la partida extraordinaria tras recibir en la Real Casa de Correos al presidente electo venezolano, Edmundo González Urrutia, a raíz de las más de 3.500 personas fallecidas por la catástrofe.

La financiación permitirá poner en marcha, entre julio y diciembre, un dispositivo de asistencia destinado a cubrir las necesidades más urgentes de la población afectada por los seísmos, especialmente en Caracas, La Guaira y el área metropolitana de la capital, donde se concentran algunos de los daños más graves.

El plan se centrará en atender a quienes han quedado en una situación de mayor vulnerabilidad tras el desastre. Entre los beneficiarios figuran familias que han perdido sus viviendas o no pueden regresar a ellas, personas alojadas en refugios temporales o que permanecen a la intemperie y comunidades que han visto interrumpidos servicios esenciales como el suministro de agua, la electricidad, las comunicaciones o la atención sanitaria.

La ayuda será canalizada por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales en colaboración con distintas entidades sociales que trabajan sobre el terreno. El operativo contempla el reparto de alimentos y productos de primera necesidad, así como el refuerzo de la asistencia sanitaria de emergencia mediante equipos médicos y apoyo psicosocial para los damnificados.

Además, el programa incluirá actuaciones para garantizar el acceso al agua potable mediante la distribución de filtros, depósitos y pastillas potabilizadoras, al tiempo que reforzará la capacidad logística de las organizaciones humanitarias con equipos de telecomunicaciones, medios de transporte y recursos humanos, con el objetivo de asegurar una respuesta continuada durante los próximos meses.

La presidenta ha agradecido también a los efectivos del equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata (ERICAM) su trabajo en las tareas de rescate. Ayuso, acompañada por Edmundo González ha saludado también a las decenas de personas que se han querido sumar al homenaje al pueblo de Venezuela organizado por el Gobierno regional, en un acto que ha tenido que ser aplazado por motivos meteorológicos.