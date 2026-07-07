Detenidos dos presuntos miembros de DDP y la Banda de los 18 por apuñalar a un joven durante San Isidro

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, como presuntos miembros de las organizaciones juveniles Dominican Don't Play (DDP) y la Banda de los 18 por su supuesta implicación en el apuñalamiento de un joven durante las fiestas de San Isidro, en el distrito madrileño de Carabanchel. Los arrestados están acusados de un delito de lesiones y otro de pertenencia a organización criminal.

Los hechos se produjeron el 9 de mayo, cuando un grupo de jóvenes regresaba de las celebraciones de San Isidro y se cruzó con otros dos individuos en las inmediaciones de la pradera de San Isidro.

Según ha informado la Policía Nacional, los sospechosos comenzaron a increpar al grupo utilizando expresiones habituales de los Trinitarios, organización con la que los Dominican Don't Play mantienen un enfrentamiento por el control territorial.

Al no obtener respuesta, los dos individuos emplearon expresiones asociadas a los Dominican Don't Play (DDP). A continuación, uno de ellos se abalanzó sobre la víctima y la agredió con machetes y un objeto no definido que podría ser un punzón, causándole una herida por arma blanca en el tórax.

Tras la agresión, ambos huyeron del lugar, mientras la víctima permanecía herida hasta la llegada de los agentes, que le prestaron una primera asistencia. Posteriormente, los servicios sanitarios la trasladaron al hospital.

Investigación e identificación de los sospechosos

La Policía Nacional inició una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los presuntos autores de la agresión.

Las pesquisas permitieron localizar a los dos sospechosos y sus domicilios. Uno residía en las proximidades del lugar de los hechos y el otro en el municipio madrileño de Parla, según el comunicado policial.

Los investigadores enmarcan este tipo de agresiones dentro del 'modus operandi' atribuido a grupos organizados y violentos de carácter juvenil, que emplean este tipo de acciones con el objetivo de reforzar el control sobre determinadas zonas.

Un detenido ingresó en prisión

Los días 16 y 17 de mayo, la Policía estableció un dispositivo que culminó con la detención de los dos sospechosos.

Ambos fueron arrestados como presuntos responsables de un delito de lesiones y otro de pertenencia a organización criminal.

El mayor de edad ingresó en prisión por orden de la autoridad judicial, mientras que el menor fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.