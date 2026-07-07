El Retiro y otros cinco parques de Madrid cierran por el riesgo de fuertes rachas de viento

El Ayuntamiento de Madrid cerrará este martes, a partir de las 18:00 horas, El Retiro y otros cinco parques históricos y singulares de la capital ante la previsión de condiciones meteorológicas adversas, según ha informado el Consistorio.

La decisión se adopta tras las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que pronostica rachas de viento de hasta 66 kilómetros por hora entre las 18:00 y las 21:00 horas en la ciudad de Madrid.

Además de El Retiro, permanecerán cerrados el parque de El Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos y la Quinta Torre Arias.

Reapertura tras revisar el arbolado

El Ayuntamiento ha explicado que los parques no volverán a abrir hasta que los servicios municipales inspeccionen el estado del arbolado y comprueben si se han producido daños como consecuencia del episodio de viento.

El Consistorio comunicará la reapertura a través de sus canales habituales de información, incluidos los 22 paneles informativos instalados en los accesos al parque de El Retiro.