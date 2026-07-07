La Comunidad de Madrid realiza un homenaje al pueblo de Venezuela tras la catástrofe del doble terremoto del pasado 24 de junio que ha dejado cerca de 2.300 muertes y más de 11.000 heridos, que se celebrará en la Puerta del Sol a las 19 horas.

Desde el Gobierno regional han animado a todos a participar para ofrecer su apoyo durante estos momentos de duelo, así como transmitir agradecimiento a los rescatistas y voluntarios y un mensaje de solidaridad y esperanza.

Previamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantendrá un encuentro con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, para analizar la situación y las acciones coordinadas que está llevando a cabo el Gobierno regional desde el inicio de la emergencia.

Ayuso aseguró esta semana estar "consternada" por la situación de Venezuela tras los dos terremotos y reiteró que el Gobierno regional estará a su lado "para lo que haga falta".