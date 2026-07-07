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Madrid

Homenaje de la Comunidad de Madrid al pueblo de Venezuela tras el terremoto, en directo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asiste al homenaje en la Puerta del Sol al pueblo de Venezuela por el doble terremoto.

Libertad Digital

La Comunidad de Madrid realiza un homenaje al pueblo de Venezuela tras la catástrofe del doble terremoto del pasado 24 de junio que ha dejado cerca de 2.300 muertes y más de 11.000 heridos, que se celebrará en la Puerta del Sol a las 19 horas.

Desde el Gobierno regional han animado a todos a participar para ofrecer su apoyo durante estos momentos de duelo, así como transmitir agradecimiento a los rescatistas y voluntarios y un mensaje de solidaridad y esperanza.

Previamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantendrá un encuentro con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, para analizar la situación y las acciones coordinadas que está llevando a cabo el Gobierno regional desde el inicio de la emergencia.

Ayuso aseguró esta semana estar "consternada" por la situación de Venezuela tras los dos terremotos y reiteró que el Gobierno regional estará a su lado "para lo que haga falta".

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