Llamas y una intensa columna de humo negro en la azotea de Derecho de la Complutense

Un incendio se declaró durante la tarde del lunes en la Universidad Complutense de Madrid. Más específicamente, las llamas se iniciaron en un cuarto de instalaciones de climatización de la azotea de la Facultad de Derecho.

Hasta allí se desplazaron los equipos de emergencias, entre ellos los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que lograron extinguir el fuego, que no dejó heridos.

En los vídeos que compartieron usuarios de redes sociales desde diferentes perspectivas, se aprecian las llamas en la parte más alta del edificio y una intensa columna de humo negro.

Incendio en la Facultad de Derecho de la Complutense hace 10 minutos https://t.co/b9tOhm6Ifu pic.twitter.com/xsjIKIE6S3 — carme (@arrobacarme) July 6, 2026

También fueron desplegados agentes de la Policía Municipal para cortar un tramo de la avenida Complutense con el fin de facilitar el trabajo de los equipos, así como una unidad de Samur-Protección Civil de manera preventiva.