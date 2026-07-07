Los alumnos de Casa Árabe plantan cara al desalojo: "En dos meses no pueden desmantelar lo que hay"

La decisión del Ayuntamiento de Madrid de obligar a Casa Árabe a abandonar el edificio de Escuelas Aguirre antes del 1 de septiembre ha llevado a un grupo de alumnos de la institución a pedir este martes al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que reconsidere la medida y abra la puerta al diálogo. Al mismo tiempo, PSOE y Más Madrid han cargado contra la decisión, que consideran injustificada.

Los estudiantes, impulsores de una movilización en defensa de Casa Árabe el pasado fin de semana, aseguran que el movimiento nace únicamente de alumnos y simpatizantes de la institución. "Casa Árabe no se toca. Ese es nuestro lema", ha explicado Teresa Medrano, que ha querido dejar claro que "no somos de ningún cargo, no somos de ningún partido, no hay nadie detrás nuestro". También se oponen a las declaraciones del edil, que afirmó que Irene Lozano utilizó la institución "como un chiringuito".

Medrano ha reclamado al alcalde que rectifique. "Yo le pido al alcalde que lo piense, que cambie esta postura y que dé esta oportunidad a Casa Árabe", ha pedido, después de que el Consistorio reiterase este lunes que el plazo para desalojar el inmueble acaba el 1 de septiembre al no haber recibido respuesta al burofax que envió a la institución.

Los alumnos reconocen que el edificio puede necesitar reformas, pero consideran que eso no justifica un desalojo en los plazos fijados por Almeida. "Si fueran solamente unos problemas estructurales, no habría problema. Pero no puede ser que solamente por una mala gestión se vaya a desalojar el edificio entero para siempre", han sostenido.

Además, advierten de las dificultades que supondría trasladar toda la actividad de Casa Árabe en apenas dos meses y con agosto de por medio. Cursos, campamentos infantiles, programación cultural, reuniones y encuentros diplomáticos forman parte de una actividad que, según denuncian, no puede reorganizarse en ese tiempo. "El problema es muy gordo, porque en dos meses no pueden desmantelar lo que hay en Casa Árabe. Estas prisas desde el Ayuntamiento no se entienden", han asegurado.

Los estudiantes también admiten que desconocen qué ocurrirá con las clases y el resto de actividades a partir de septiembre. "No sabemos qué va a ser de nosotros en septiembre", han reconocido. Samuel Carreño, otro de los alumnos que impulsa la movilización, ha definido Casa Árabe como "un espacio muy inclusivo" y ha defendido que "con diálogo se pueden solucionar muchas cosas", en lugar de adoptar una decisión "tan tajante" y "dura".

Defienden así que si el desalojo se hiciera por problemas de seguridad en el edificio debería hacerse con más planificación y sin perder la sede histórica de la institución. "A mí me dolería cambiar porque tiene carisma. Tú pasas por allí y es Casa Árabe", ha señalado Medrano.

También PSOE y Más Madrid

Las críticas también han llegado desde la oposición municipal. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha mostrado su respaldo a alumnos y trabajadores y ha calificado la decisión del Gobierno municipal de "unilateral y partidista". Además, ha defendido que Casa Árabe es "un espacio donde se hace diplomacia" y un "referente en el mundo desde Madrid", por lo que ha pedido que cualquier decisión se adopte en el Consejo Rector y no de forma unilateral. Los socialistas llevarán el asunto tanto a la Comisión de Obras y Equipamientos como al Pleno de Cibeles.

Por su parte, la concejala de Más Madrid Pilar Sánchez ha considerado que el desalojo forma parte de "una estrategia política más amplia frente a instituciones vinculadas al mundo árabe". "No es que al PP no le gusten los chiringuitos; lo que al PP no le gusta es la Casa Árabe en la milla de oro. Por eso Almeida ha decidido unilateralmente desalojarla", ha pronunciado. Su grupo también trasladará el asunto a la próxima Comisión de Cultura.