Mónica García y Rita Maestre serán las candidatas de Más Madrid en las elecciones de 2027

La actual ministra de Sanidad, Mónica García, y la portavoz de la formación en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, han logrado el respaldo mayoritario de su militancia en el proceso interno. De este modo, ambas dirigentes serán las candidatas a la presidencia de la Comunidad de Madrid y a la alcaldía, respectivamente, en las elecciones autonómicas y municipales previstas para el año 2027. El tándem oficialista consolida así su control sobre el partido a nivel regional y local.

Con una participación que, según la propia organización, ha superado "el 90 % del censo autonómico", las votaciones celebradas a principios de julio han servido también para designar a los cabezas de cartel en otros veintiún ayuntamientos de la región. La formación busca con tanta antelación afianzar sus liderazgos frente al aplastante dominio del Partido Popular, que actualmente goza de mayorías absolutas tanto en la Puerta del Sol con Isabel Díaz Ayuso como en el Palacio de Cibeles con José Luis Martínez-Almeida.

En lo que respecta a la candidatura autonómica, la lista avalada por la dirección, que concurría bajo el lema En Madrid hay partido, ha aglutinado el 80 % de los apoyos. Esta plancha está liderada por la propia ministra de Sanidad junto a la actual portavoz en la Asamblea regional, Manuela Bergerot. Enfrente se encontraba una corriente alternativa denominada Más Madrid Abierto, que apenas ha logrado reunir el 20% de los sufragios de los afiliados.

Los puestos

El equipo de la ex candidata autonómica copará la inmensa mayoría de los puestos de salida. En concreto, ocuparán 42 de los 44 lugares elegibles, dejando una representación meramente testimonial al sector crítico. Los primeros puestos de esta lista definitiva quedarán integrados por Mónica García, Manuela Bergerot, Emilio Delgado, Marta Carmona y Gabriel Ortega Sanz, a la espera de que la cúpula decida incorporar nuevos perfiles independientes.

Por su parte, en el ámbito municipal, la situación ha sido muy similar. La candidatura Barrio a Barrio, capitaneada por Rita Maestre de la mano de Daniel Ayuso, se ha hecho con un contundente 81,2 % de los votos emitidos. De los veintiocho puestos que estaban en juego, la facción de la portavoz municipal se ha garantizado veintiséis, reduciendo a la irrelevancia a la lista opositora, que tan solo ha conseguido colocar a dos de sus miembros.

De esta forma, la papeleta para disputar la alcaldía de la capital estará encabezada por Rita Maestre, escoltada en los primeros lugares por Daniel Ayuso, Lucía Lois, Pablo Padilla y Olga Martínez López. Desde la dirección regional han querido puntualizar que, a pesar de tener ya definidos los núcleos duros de sus propuestas electorales, ambas candidaturas se irán completando a lo largo de los próximos meses con diferentes rostros procedentes de la sociedad civil para intentar ensanchar su espacio electoral de cara a la cita con las urnas.