Una tormenta con fuertes vientos sorprende a Madrid en plena ola de calor

En pleno episodio de altas temperaturas, una repentina y violenta tormenta de verano ha descargado sobre la ciudad, obligando a los transeúntes a buscar refugio apresuradamente y a sustituir en cuestión de minutos los tradicionales abanicos por paraguas.

El fenómeno meteorológico ha irrumpido en la capital poco después de las 18:00 horas. Hasta ese momento, la jornada había estado marcada por un calor sofocante típico de estas fechas, propio de la ola de calor que asola a buena parte de la geografía española. La súbita presencia de fuertes precipitaciones ha generado escenas de desconcierto en las principales arterias de la capital, donde el agua ha comenzado a caer de forma abundante y ha dejado considerables acumulaciones en las calzadas y aceras.

🔴⛈️ Una fuerte tormenta con reventón húmedo sacude Madrid, dejando lluvia intensa, fuertes rachas de viento y granizo en distintos puntos de la capital. 📲 @Meteoavila2#Tormenta #ReventónHúmedo #Madrid pic.twitter.com/Ssm2Sna175 — Madrid Zoom (@madridzoom) July 7, 2026

Un nuevo nivel de alerta

Ante esta situación de inestabilidad, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se ha visto obligada a actualizar sus previsiones. La institución mantenía activo el aviso naranja en la Comunidad de Madrid, puesto que las máximas habían rozado los 41 grados en distintas comarcas de la región a lo largo del día. A este escenario abrasador se ha sumado un nuevo nivel de alerta, en este caso el aviso amarillo, debido a la previsión de tormentas eléctricas y a las rachas de viento que han alcanzado los 66 kilómetros por hora, un riesgo que las autoridades han acotado hasta pasadas las 21:00 horas.

Como medida de precaución para garantizar la seguridad de vecinos y turistas, el Ayuntamiento de Madrid ha aplicado el protocolo habitual frente a condiciones meteorológicas adversas. A través de un comunicado oficial, el Consistorio ha confirmado la clausura de El Retiro y otros cinco recintos históricos y singulares. Este cierre preventivo ha afectado también al parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos y la Quinta Torre Arias, espacios todos ellos especialmente vulnerables a la caída de ramas por las fuertes ráfagas.