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Madrid

Una tormenta con fuertes vientos sorprende a Madrid en plena ola de calor

Un repentino vendaval con fuertes precipitaciones sacudió la capital tras jornadas de temperaturas asfixiantes.

Libertad Digital
Un repentino vendaval con fuertes precipitaciones sacudió la capital tras jornadas de temperaturas asfixiantes.
Imagen de la intensa tormenta. | Europa Press

En pleno episodio de altas temperaturas, una repentina y violenta tormenta de verano ha descargado sobre la ciudad, obligando a los transeúntes a buscar refugio apresuradamente y a sustituir en cuestión de minutos los tradicionales abanicos por paraguas.

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El fenómeno meteorológico ha irrumpido en la capital poco después de las 18:00 horas. Hasta ese momento, la jornada había estado marcada por un calor sofocante típico de estas fechas, propio de la ola de calor que asola a buena parte de la geografía española. La súbita presencia de fuertes precipitaciones ha generado escenas de desconcierto en las principales arterias de la capital, donde el agua ha comenzado a caer de forma abundante y ha dejado considerables acumulaciones en las calzadas y aceras.

Un nuevo nivel de alerta

Ante esta situación de inestabilidad, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se ha visto obligada a actualizar sus previsiones. La institución mantenía activo el aviso naranja en la Comunidad de Madrid, puesto que las máximas habían rozado los 41 grados en distintas comarcas de la región a lo largo del día. A este escenario abrasador se ha sumado un nuevo nivel de alerta, en este caso el aviso amarillo, debido a la previsión de tormentas eléctricas y a las rachas de viento que han alcanzado los 66 kilómetros por hora, un riesgo que las autoridades han acotado hasta pasadas las 21:00 horas.

Como medida de precaución para garantizar la seguridad de vecinos y turistas, el Ayuntamiento de Madrid ha aplicado el protocolo habitual frente a condiciones meteorológicas adversas. A través de un comunicado oficial, el Consistorio ha confirmado la clausura de El Retiro y otros cinco recintos históricos y singulares. Este cierre preventivo ha afectado también al parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos y la Quinta Torre Arias, espacios todos ellos especialmente vulnerables a la caída de ramas por las fuertes ráfagas.

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