Almeida entra en la polémica de las bajas laborales: "Tenemos que evitar los David Sánchez de la vida"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha entrado de lleno en la polémica abierta por Alberto Núñez Feijóo sobre el absentismo laboral. El edil ha querido dejar claro que el presidente del PP no está señalando a quienes se encuentran de baja médica por motivos justificados, sino "a aquellos que hacen una utilización fraudulenta" de su puesto de trabajo.

"Tenemos que evitar los David Sánchez de la vida", ha resumido un día más tarde Almeida, que ha utilizado al hermano del presidente del Gobierno como "el mejor ejemplo" para defender la misma postura de Feijóo. "No denuncia a aquellos que tienen bajas médicas, aquellos a los que hay que respetar por supuesto su situación, sino a aquellos que hacen una utilización fraudulenta como David Sánchez, que no conoce ni siquiera cuál es el lugar donde desempeña sus funciones", ha explicado.

Almeida ha sostenido además que ese tipo de prácticas, que ha cifrado en un millón de media al día, terminan perjudicando "gravemente la economía", a las empresas y también a los compañeros que sí acuden a su puesto de trabajo. Por eso, ha defendido que el objetivo pasa por perseguir los casos de fraude y, al mismo tiempo, proteger a quienes están de baja porque realmente la necesitan.

Nombrando otra vez al hermano de Pedro Sánchez, el edil ha recordado que "la frase del abogado de David Sánchez en el juicio fue que el absentismo laboral no es delito". "Una cosa es que no sea delito y otra cosa es que no sea un fraude", le ha contestado, instando de nuevo a "respetar a todos aquellos que tienen bajas médicas que están debidamente justificadas, como no puede ser de otra manera".

👉🏻Tenemos que evitar a los David Sánchez de la vida. Gente que utiliza de manera fraudulenta el absentismo para no ir a trabajar. 👉🏻No se habla de los que tienen bajas médicas justificadas. Hay que evitar los fraudes que perjudican a la economía, empresarios y negocios.… pic.twitter.com/joVOpzFgZi — Grupo Popular Madrid (@GrupoPPMadrid) July 8, 2026

Para Almeida afrontar este problema no pasa por hacerlo "desde el buenismo de Pedro Sánchez ni desde la protección de su hermano". "Yo no sé cómo se determinará exactamente el absentismo laboral, pero lo que sí sé es que hay causas de fraude como el de David Sánchez y que esos casos de fraude hay que evitarlos y hay que poner todos los medios para que los David Sánchez de la vida no perjudiquen", ha reiterado.

El alcalde ha concluido invitando a acudir a la Diputación Provincial de Badajoz para comprobar "el porcentaje de fraude que hay en el absentismo".

Este pasado martes, Feijóo afirmaba que el absentismo laboral es "algo que España no se puede permitir" y lo calificaba como "un cáncer que no podemos pagar". Ante esto, Sánchez respondía: "Quien llama 'cáncer' a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está. Nosotros estamos del lado de quienes madrugan, trabajan y merecen protección cuando la salud les falla. Los derechos no se recortan, se defienden".