Así será la espectacular pérgola fotovoltaica de 35 metros que coronará el Parque Castellana

La gran pérgola que coronará el Parque Castellana se concibe ya como uno de los elementos más singulares del proyecto de transformación del norte del paseo de la Castellana, en Madrid. La estructura tendrá la función de producir energía para abastecer el nuevo túnel gracias a una cubierta de paneles fotovoltaicos.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, comprobó este martes el avance de los trabajos durante una visita a las obras. Allí aseguró que la excavación del túnel ya está prácticamente terminada y se espera, por tanto, que su apertura al tráfico llegue en diciembre.

Mientras, en superficie, comienza ya la urbanización del futuro parque y la construcción de esta gran estructura. La pérgola, de forma elíptica, se situará en el extremo norte del nuevo parque y será el elemento que remate todo el ámbito. Tendrá 35 metros de altura, un peso de 33 toneladas y una superficie fotovoltaica de 2.500 metros cuadrados, capaz de alcanzar una potencia punta instalada de 340 kW para suministrar energía al túnel.

Su función no será únicamente estética. Bajo esta estructura está previsto el único paso transversal de todo el parque para el transporte público y el tráfico local. Además, las bocas norte del túnel quedarán integradas mediante un jardín sobre las rampas de acceso. Junto a la pérgola también se construirá un cantón de jardinería y un pequeño pabellón que albergará los equipos necesarios para la conversión de la energía generada por la instalación fotovoltaica y, en su caso, su vertido a la red.

En su conjunto, el parque contará con una gran plaza central con forma de dos círculos contiguos, uno de ellos totalmente despejado y el otro con una pérgola de 25 metros de diámetro. Junto a la plaza, un pinar con cipreses, cedros y encinas, un circuito biosaludable, zonas infantiles, espacios de calistenia, un kiosco-cafetería y una fuente de chorros, cuya construcción también acaba de comenzar.