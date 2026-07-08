Edmundo González agradece a Ayuso la ayuda de un millón de euros de la Comunidad de Madrid tras los terremotos

El opositor venezolano Edmundo González ha expresado este miércoles su profundo agradecimiento a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras el anuncio del Gobierno regional de destinar un millón de euros en ayuda humanitaria para paliar los efectos de los devastadores terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela. La catástrofe se ha cobrado ya la vida de cerca de 3.700 personas, según el balance oficial más reciente.

A través de un mensaje en sus redes sociales, González ha valorado el compromiso de la región tras mantener una reunión este martes con la presidenta autonómica en la Real Casa de Correos: "Es una respuesta concreta que permitirá atender necesidades urgentes y contribuirá al trabajo que muchas organizaciones y redes humanitarias realizan sobre el terreno. A la presidenta Isabel Díaz Ayuso y a los madrileños, gracias por acompañar a Venezuela con hechos. En momentos como este, la solidaridad no se mide por las palabras, sino por la capacidad de actuar cuando más se necesita".

Desde el primer día de esta tragedia hemos trabajado para movilizar apoyo internacional y construir alianzas que permitan responder a la emergencia humanitaria que vive Venezuela. Cada respaldo conseguido representa una oportunidad para atender a las familias que hoy más lo… https://t.co/nLGFWJ8cye — Edmundo González (@EdmundoGU) July 8, 2026

Cooperación internacional y reconocimiento al ERICAM

El líder opositor ha señalado que desde el inicio de la tragedia su prioridad ha sido "movilizar apoyo internacional y construir alianzas". Durante su visita a la sede del Gobierno regional, González pudo entrevistarse con miembros del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM), quienes se desplazaron a Venezuela para participar en las labores de búsqueda y salvamento.

González ha ensalzado la "entrega, capacidad y compromiso con la vida" de estos profesionales, cuyos testimonios —explicó— ayudan a comprender "la verdadera dimensión de esta catástrofe".

Detalles del plan de ayuda de la Comunidad de Madrid

La partida presupuestaria de un millón de euros se ejecutará de manera inmediata de julio a diciembre de 2026 y con objetivos específicos en cobertura de necesidades básicas urgentes y acceso a servicios de salud, especialmente enfocado en las poblaciones damnificadas de Caracas, La Guaira y la Gran Caracas.

🇻🇪 La presidenta @IdiazAyuso anuncia que la Comunidad de Madrid destinará a Venezuela un millón de euros para ayuda humanitaria. 👉 La jefa del Ejecutivo autonómico recibió en la Real Casa de Correos al presidente electo venezolano, @EdmundoGU. +Info: https://t.co/vw9akrkJAA pic.twitter.com/MJOapO0sZN — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) July 7, 2026

Contexto político de Venezuela

Este encuentro se produce en un escenario de profunda transformación política para el país caribeño. Edmundo González reside en España desde septiembre de 2024 tras las polémicas elecciones presidenciales de ese año.

Actualmente, Venezuela se encuentra bajo la dirección de Delcy Rodríguez, nombrada presidenta encargada tras la intervención militar lanzada por Estados Unidos el pasado mes de enero, operación que derivó en la captura y traslado a territorio estadounidense de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.