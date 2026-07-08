El gran Centro de Memoria de las Víctimas del Terrorismo abrirá en 2027: así será el espacio ubicado en Madrid

La Comunidad de Madrid quiere convertir la memoria de las víctimas del terrorismo en un espacio vivo, pensado tanto para el recuerdo como para la divulgación. Con ese objetivo, el Consejo de Gobierno ha dado este martes luz verde a una inversión de casi 2,2 millones de euros para poner en marcha el futuro Centro Interactivo para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, un proyecto cuya apertura está prevista para el primer semestre de 2027.

El nuevo equipamiento, que ocupará un edificio de 1.700 metros cuadrados en el número 13 de la Carrera de San Jerónimo, nace con una estrecha vinculación al homenaje permanente a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004. De hecho, uno de sus elementos más simbólicos será una reproducción a pequeña escala del cilindro que formó parte del memorial original, construida con ladrillos recuperados de la estructura desmontada.

El recorrido por el centro comenzará con un panel luminoso que repasará la historia del terrorismo en España y servirá como puerta de entrada a la exposición permanente. A partir de ahí, los visitantes encontrarán un espacio concebido para preservar la memoria de quienes sufrieron la violencia terrorista a través de documentos, testimonios y objetos cargados de significado.

Entre las piezas que formarán parte de las exposiciones temporales figuran algunos recuerdos personales cedidos por las familias de las víctimas. Destacan la batería del concejal Miguel Ángel Blanco, cuyo secuestro y asesinato a manos de ETA en 1997 marcó un punto de inflexión en la respuesta social contra el terrorismo, y el monopatín de Ignacio Echeverría, el joven español fallecido mientras auxiliaba a otras personas durante los atentados yihadistas de Londres en 2017.

El edificio se distribuirá en cuatro plantas. Las tres primeras albergarán las salas expositivas, un salón de conferencias equipado con medios audiovisuales y dos espacios polivalentes destinados a actividades culturales y divulgativas. En la última planta se habilitará una zona de trabajo reservada para las asociaciones de víctimas del terrorismo de la Comunidad de Madrid.

Uno de los espacios más representativos del futuro centro será el gran vacío central del edificio, donde un conjunto de luminarias suspendidas recorrerá las tres plantas principales como homenaje permanente a todas las personas asesinadas por el terrorismo. Junto a él se instalará una sala acristalada equipada con una gran pantalla para la proyección de documentales, material de archivo y la celebración de conferencias, presentaciones y actos organizados tanto por el Ejecutivo autonómico como por las asociaciones de víctimas.

La primera planta tendrá un marcado carácter pedagógico. Allí se ubicarán una biblioteca especializada, una sala inmersiva y diferentes áreas destinadas a talleres y espacios de trabajo colaborativo. La programación incluirá actividades dirigidas especialmente a escolares y jóvenes, además de debates, encuentros y presentaciones con el propósito de acercar la historia del terrorismo y el testimonio de sus víctimas a las nuevas generaciones.

La puesta en marcha de este centro se enmarca en la política de apoyo a las víctimas impulsada por el Gobierno regional, que durante la actual legislatura ha destinado 95 millones de euros a ayudas para este colectivo. El proyecto responde, además, al cumplimiento de la Ley para la Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo y aspira a convertirse en un lugar de referencia para conservar su legado, divulgar la historia del terrorismo en España y situar a las víctimas y a sus familias en el centro del relato.