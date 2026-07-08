El planazo familiar para este domingo en Madrid: compras, artesanía y música

Los mercados al aire libre siguen ganando protagonismo en la Comunidad de Madrid y este domingo 12 de julio vuelve una de las citas que más público reúne en Las Rozas. Brandy Be Market celebrará una nueva edición en la calle Real con una jornada repleta de compras, música y actividades familiares.

El evento tendrá lugar de 10:30 a 15:00 horas y reunirá 40 puestos en los que los visitantes podrán encontrar moda, complementos, decoración, artesanía, bisutería y todo tipo de propuestas de pequeños comercios y creadores.

Moda, decoración y artesanía en un solo mercado

Brandy Be Market se ha consolidado como uno de los mercados al aire libre de referencia en Las Rozas desde su llegada el pasado mes de febrero. Su propuesta combina comercio local, diseño y ocio en un ambiente pensado para pasear, descubrir nuevas marcas y apoyar a pequeños emprendedores.

Los puestos ofrecen desde ropa y accesorios hasta artículos de decoración, bisutería y productos artesanales, con una selección de propuestas originales para todos los gustos.

Música y actividades para toda la familia

Además de la zona comercial, el mercado contará con música en directo para amenizar la jornada y diferentes actividades dirigidas a los más pequeños, entre ellas un pintacaras infantil, convirtiéndose en un plan ideal para disfrutar en familia durante la mañana del domingo.

La iniciativa busca dinamizar la vida comercial y social del municipio ofreciendo una experiencia que combina compras, ocio y entretenimiento en un espacio al aire libre.