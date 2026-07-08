La contradicción de Reyes Maroto: de combatir el top manta a vestir una camiseta falsa de la selección

Reyes Maroto ha acabado protagonizando una contradicción difícil de explicar. La exministra de Industria, Comercio y Turismo, que durante su etapa en el Gobierno defendió una ofensiva contra la falsificación y el top manta, acudió a un acto del PSOE en el distrito madrileño de Fuencarral para seguir el partido entre España y Portugal luciendo una camiseta falsa de la selección.

La fotografía difundida por su propio equipo en redes sociales delata el origen de la prenda. La camiseta incorpora un parche blanco en la manga derecha, un detalle inexistente en las versiones oficiales de Adidas. En las tiendas físicas la equipación se vende sin parches y, en la tienda online, únicamente puede añadirse por diez euros el distintivo dorado reservado a las selecciones campeonas del mundo.

Se trata, además, de uno de los fallos más habituales en las falsificaciones del top manta. La asignación definitiva de los parches se conoció poco antes del inicio del campeonato, por lo que muchas imitaciones reprodujeron un diseño incorrecto pese a que el resto de la camiseta resulta prácticamente idéntico al original.

Lo más llamativo es que ni Maroto ni su equipo de comunicación repararon en el detalle antes de difundir las imágenes en sus perfiles oficiales.

🌹 El cambio en Madrid es imparable: tenemos proyecto, ambición y un equipo formidable. Gracias al apoyo recibido hoy de los compañeros y compañeras de Ciudad Lineal y Salamanca. pic.twitter.com/HKbzqNlbnN — Reyes Maroto (@MarotoReyes) July 6, 2026

Del discurso contra las falsificaciones a vestir una

La escena contrasta con el mensaje que la dirigente socialista defendía cuando estaba al frente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En 2018 aseguró que el Gobierno desarrollaría una "agenda política ambiciosa" contra la falsificación y la venta ilegal, un fenómeno que calificó de "muy preocupante". También anunció una "mesa del intrusismo" para combatir el top manta.

Ocho años después, la exministra ha terminado vistiendo precisamente uno de los productos más vendidos en ese mercado ilegal: la camiseta de la selección española.

Es cierto que muchos aficionados recurren a las imitaciones por el elevado precio de la equipación oficial, que ronda los 120 euros. Sin embargo, ese argumento resulta difícil de aplicar en el caso de Maroto, que como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid percibe 101.811,36 euros al año.