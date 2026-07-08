La Policía encuentra un machete de 60 centímetros oculto en un contador de agua en Ciudad Lineal

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un menor de edad después de sorprenderle ocultando un machete de casi 60 centímetros en una caja de registro de agua, tipo contador, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal.

Fue el pasado 20 de junio sobre las 03:00 horas cuando varios agentes especializados en la vigilancia de zonas de ocio y de puntos frecuentados por miembros de bandas latinas detectaron la actitud sospechosa de dos jóvenes en las inmediaciones de un bar de la calle Luva.

Los policías observaron cómo ambos se acercaron a una caja de registro de agua para esconder un objeto en su interior. Poco después, también ocultaron otro junto a una señal de tráfico.

📍#CiudadLineal 🚨Detenido un menor con un machete de 60 cm. 🔹Lo escondía a escasos metros de la entrada de un bar de copas en una caja de registro de agua.#IntervencionesPMM pic.twitter.com/nGPKcqKRK5 — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) July 8, 2026

Al inspeccionar el lugar, los efectivos encontraron en la señal una llave para abrir la caja de registro. En su interior localizaron un machete de 58 centímetros de longitud, con una hoja de 47 centímetros, de una marca y modelo que suelen usar habitualmente miembros de bandas latinas. El arma estaba escondida a escasos metros de la entrada de un bar de copas.

Tras intervenir el arma, los agentes arrestaron a uno de los jóvenes, un menor de nacionalidad española que estaba a solo seis días de cumplir la mayoría de edad, como presunto autor de un delito de tenencia de arma prohibida.

El detenido ha sido puesto a disposición del Grupo de Menores de Madrid de la Policía Judicial (Grume) de la Policía Municipal.