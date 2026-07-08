La Comunidad de Madrid ha dado luz verde al proyecto más ambicioso de ampliación de Metro en lo que va de legislatura. El Consejo de Gobierno aprobó este miércoles una inversión de 880,6 millones de euros para prolongar la Línea 11 entre Mar de Cristal y Valdebebas Norte, una actuación llamada a transformar la movilidad en el noreste de la capital y a conectar algunos de los principales focos de actividad económica, sanitaria, judicial y de transporte de la región en un momento de profunda transformación en esa zona.

La nueva infraestructura añadirá 7,2 kilómetros al trazado actual e incorporará cuatro estaciones de nueva construcción: IFEMA-Cárcavas, Ciudad de la Justicia, Hospital Enfermera Isabel Zendal y Valdebebas Norte. A ellas se sumarán dos conexiones estratégicas con la red existente: Mar de Cristal, donde confluirán las líneas 4, 8 y 11, y la estación de Aeropuerto T4, que enlazará con la Línea 8 y con Cercanías para reforzar la intermodalidad del transporte público.

El objetivo del Ejecutivo regional es convertir la Línea 11 en un gran eje diagonal capaz de vertebrar la ciudad y aliviar la presión que soportan algunas de las líneas más utilizadas del suburbano, especialmente la Línea 6. La ampliación permitirá, además, reducir los tiempos de viaje hacia una de las zonas con mayor crecimiento urbanístico de Madrid.

El recorrido partirá desde Mar de Cristal y tendrá una primera parada en IFEMA-Cárcavas, una estación diseñada para atender tanto la ampliación del recinto ferial como el futuro circuito urbano MADRING, además de las áreas empresariales que se desarrollan en su entorno. Desde allí continuará hasta Valdebebas, donde mejorará la conexión con el intercambiador y con la futura Ciudad de la Justicia.

La siguiente parada será el Hospital Enfermera Isabel Zendal, reforzando el acceso al complejo sanitario y a toda su área de influencia. Posteriormente, la línea alcanzará la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, consolidando la conexión ferroviaria con uno de los principales nodos de transporte del país, antes de finalizar en Valdebebas Norte, donde dará servicio a los futuros residentes de uno de los mayores desarrollos urbanísticos de la Comunidad de Madrid.

Esta actuación se suma a las obras que ya están en marcha en el extremo opuesto de la futura Línea 11, entre Plaza Elíptica y Conde de Casal. Ese primer tramo avanza según el calendario previsto y recientemente alcanzó uno de sus hitos más relevantes con la llegada de la tuneladora Mayrit a la futura estación de Madrid Río, después de completar la excavación bajo la M-30 y unir los dos frentes de obra.

Con esta nueva licitación, el Gobierno madrileño acelera la transformación de una línea concebida para convertirse en una de las grandes arterias del transporte metropolitano, llamada a conectar barrios en expansión, grandes infraestructuras y algunos de los principales centros de actividad de la capital sin necesidad de pasar por el centro de la ciudad.