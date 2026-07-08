Mar Espinar elige bando en la guerra del PSOE y manda un mensaje a Enma López

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha mostrado públicamente su apoyo a Reyes Maroto de cara a las primarias del PSOE para elegir al candidato a la Alcaldía de Madrid en las elecciones municipales de 2027. Lo ha hecho a través de un mensaje en la red social X, en respuesta a una publicación de la actual portavoz socialista en el Ayuntamiento.

Maroto había compartido un mensaje tras un acto con la militancia en la agrupación del PSOE Chamberí, en el que agradecía el respaldo recibido. "Seguimos recogiendo el cariño y el apoyo de la militancia al proyecto colectivo socialista en Madrid. Hoy, en la agrupación del PSOE Chamberí. Gracias a Mar Espinar por su apoyo y por acompañarme esta tarde. Voces como la suya son cada vez más necesarias en Madrid", escribió.

En respuesta, Mar Espinar expresó su respaldo a la portavoz municipal con un mensaje acompañado de una fotografía en la que aparece firmando los avales para la candidatura de la concejala: "Por experiencias sé que el trabajo de oposición en el Ayuntamiento es difícil. Reyes Maroto vino y se ha quedado. Es un trabajo que hay que valorar y que debe continuar. La ilusión es de todos y no de una sola persona", afirmó en X en claro mensaje a su contrincante en las primarias, Enma López.

Por experiencias sé que el trabajo de oposición en el ayuntamiento es difícil. @MarotoReyes vino y se ha quedado.

Es un trabajo que hay que valorar y que debe continuar.

La ilusión es de todos y no de una sola persona 💪🏻 🌹 https://t.co/bIUKs2ptZ5 pic.twitter.com/AHKXWMedLV — Mar Espinar (@espinar_mar) July 7, 2026

Primarias en julio

La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Madrid ha fijado entre el 19 y el 26 de julio el proceso de primarias para elegir a los candidatos al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid.

En la carrera por la candidatura municipal competirán Reyes Maroto y la concejala Enma López. Maroto confirmó su candidatura en una carta publicada en redes, explicando que dejaba la Ejecutiva Federal para centrarse en el "ilusionante" proyecto de aspirar a la Alcaldía de Madrid.

Fue entonces cuando López movió ficha y dio la sorpresa al anunciar su presentación a las primarias del partido para encabezar la lista socialista al Palacio de Cibeles. Ella fue la coordinadora de la campaña en 2023 y concurrió como 'número 3' de la propia Maroto, habiendo experimentado un rápido ascenso en el organigrama del partido.

Según el calendario aprobado por el Comité Federal del PSOE, la recogida de avales permanecerá abierta hasta el 11 de julio. La primera votación tendrá lugar el 19 de julio y, si ningún aspirante logra la mayoría necesaria, se celebrará una segunda vuelta el 26 de julio.