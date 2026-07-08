Javier Ortega Smith mantendrá su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid después de abandonar el Grupo Municipal de Vox, aunque verá limitada su capacidad de iniciativa política. El presidente del Pleno, Borja Fanjul, ha dictado un régimen organizativo específico para los concejales no adscritos, una figura que hasta ahora no estaba desarrollada en el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP).

La decisión llega tras la salida de Javier Ortega Smith del Grupo Municipal de Vox, lo que le convierte en el único concejal no adscrito del Ayuntamiento de Madrid. Ante esta situación inédita en el Consistorio, la Presidencia del Pleno ha aprobado unas normas basadas en un informe de la Secretaría General del Pleno para regular sus derechos y obligaciones.

Las limitaciones

El nuevo régimen establece que cada concejal no adscrito podrá presentar una iniciativa cada dos sesiones ordinarias del Pleno. La limitación se ha fijado aplicando un criterio de proporcionalidad, teniendo en cuenta que la Corporación municipal está integrada por 57 concejales.

Entre las iniciativas que podrá registrar figuran proposiciones, mociones de urgencia, preguntas e interpelaciones durante las sesiones ordinarias. Sin embargo, el informe precisa que no podrá solicitar comparecencias, ya que esta facultad queda reservada a los grupos políticos o a una quinta parte de los concejales de la Corporación. La resolución también regula la participación del concejal no adscrito en los debates plenarios.

En este sentido, los turnos y tiempos de intervención no podrán superar los asignados a cada grupo municipal ni ser inferiores a un minuto. En cuanto a las comisiones municipales, será el propio Ortega Smith quien deba solicitar su incorporación. El informe establece que, a petición del interesado, podrá ser designado miembro titular de la comisión o comisiones del Pleno en las que solicite integrarse.

No obstante, al no pertenecer a ningún grupo municipal, no podrá ser sustituido por otro concejal en caso de ausencia, ya que la normativa impide que disponga de suplentes.