Serrano estalla por el acceso del Gobierno socialista de Getafe a datos policiales de los vecinos: "Es gravísimo"

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha acusado al Gobierno municipal de Getafe de acceder a datos confidenciales de los vecinos y ha asegurado que el proyecto del PSOE en la ciudad "hace mucho que está agotado". El dirigente popular ha realizado estas declaraciones durante una visita al municipio, donde ha respaldado al nuevo candidato del partido a la Alcaldía, Antonio José Mesa.

Serrano ha afirmado que el Ejecutivo local socialista actúa "igual que Sánchez" y ha sostenido que su objetivo es "subsistir y sobrevivir mediante amenazas o amedrentamiento". "No hay proyecto ni iniciativa propia", ha añadido.

El dirigente del PP ha calificado de "gravísimo" que, según ha denunciado, responsables políticos del Ayuntamiento tengan acceso a información reservada de la Policía Local. "La información de seguridad la tienen que tener los policías, no la puede tener un concejal a su antojo", ha manifestado. En este sentido, ha asegurado que, si una situación similar afectara a un alcalde o concejal del Partido Popular, "el escándalo estaría abriendo portadas nacionales".

Respaldo a Antonio José Mesa

Durante su visita, Serrano ha puesto en valor el nombramiento de Antonio José Mesa como candidato del PP a la Alcaldía de Getafe y ha destacado el trabajo que viene desarrollando en el municipio.

Además, ha defendido que existe "una opción de cambio real" en Getafe y ha comparado la situación con los cambios de gobierno registrados en municipios como Móstoles o Leganés tras las elecciones municipales de 2023. "¿Por qué ese cambio a mejor no lo pueden tener los vecinos de Getafe, Parla, Alcorcón o Fuenlabrada?", ha planteado.

El secretario general del PP madrileño se ha mostrado convencido de que el partido logrará la Alcaldía de Getafe en las próximas elecciones municipales. "En mayo del año que viene este municipio tendrá un alcalde del PP. Estamos trabajando para que así sea", ha afirmado.

Críticas al Gobierno central

Serrano también ha dirigido sus críticas a los ministros que, según ha señalado, concurrirán como candidatos en la Comunidad de Madrid. En referencia a la ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que llega tras haber protagonizado "la mayor huelga de sanidad de la historia" y ha asegurado que el PP "le guardaba su sitio en la oposición".

Por último, ha defendido que el Partido Popular afronta las próximas elecciones municipales con el objetivo de presentar candidatura en los 179 municipios de la Comunidad de Madrid y aspirar a gobernar en todos ellos.