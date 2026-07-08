Vuelven los Veranos de la Villa: el plan definitivo para no aburrirse en Madrid

Madrid volverá a convertir las noches de verano en un gran escenario con la celebración de Veranos de la Villa 2026, que este año alcanza su 42ª edición. El festival se desarrollará del 8 de julio al 30 de agosto con una programación que reunirá durante casi dos meses más de medio centenar de propuestas culturales entre conciertos, danza, teatro, flamenco, cine al aire libre, circo y exposiciones.

Organizado por el Ayuntamiento de Madrid, el festival llegará a espacios como CondeDuque, Matadero Madrid, el Parque de la Bombilla, el IES San Isidro, el Parque del Retiro, el Auditorio Pilar García Peña o el Parque Enrique Tierno Galván, combinando grandes artistas nacionales e internacionales con numerosas actividades gratuitas.

Conciertos desde el 8 de julio hasta finales de agosto

La música volverá a ser el eje principal del festival. La programación comenzará el 8 de julio con la Gala de Zarzuela de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid en CondeDuque.

A partir de ahí se sucederán las actuaciones de Ede (9 de julio), Alain Pérez (10 de julio), Gigantes del Piano (11 de julio), Farruquito (12 de julio), Lila Downs (22 de julio), Diana Navarro (29 de julio), el tributo a Phil Collins (30 de julio) o el homenaje "El sitio de mi recreo" dedicado a Antonio Vega (28 de julio).

El festival también incluirá conciertos gratuitos como los de Whatever Jazz Band, que recorrerá distintos barrios del 10 de julio al 9 de agosto, Silvia Superstar (5 de agosto) y el concierto de clausura "Siempre Abba", interpretado por la Orquesta y Coro de RTVE el 29 de agosto en el Parque Enrique Tierno Galván.

Danza, flamenco, teatro y circo durante julio y agosto

La programación reunirá también algunos de los principales nombres de la danza y el flamenco. Malavika Sarukkai presentará su espectáculo los días 11 y 12 de julio, mientras que Paula Comitre actuará el 15 y 16 de julio y el London City Ballet llegará el 24 y 25 de julio.

El flamenco tendrá un papel destacado con Farruquito (12 de julio), Jesús Carmona (26 de julio), Alma de Tablao (28 de julio) o Sandra Carrasco & David de Arahal (1 de agosto).

En teatro sobresalen propuestas como Fuman, el payaso músico viajero, que recorrerá gratuitamente distintos distritos del 11 al 25 de julio, además de montajes como Querida Agatha Christie (4 y 5 de agosto), Dos tronos, dos reinas (20 y 21 de agosto) o El Profesor (22 y 23 de agosto).

Cine al aire libre y exposiciones

El ciclo Cine Caliente volverá al Parque de la Bombilla con seis sesiones programadas entre el 14 de julio y el 18 de agosto, con títulos como Armas de mujer, A Wong Foo, ¡gracias por todo! Julie Newmar, Misery, Pretty Woman o Lazos Ardientes.

Además, la exposición "Yo fui a E.G.B." podrá visitarse del 8 de julio al 30 de agosto en CondeDuque, mientras que el festival también organizará un ciclo inclusivo de proyecciones cinematográficas gratuitas durante el mes de agosto.