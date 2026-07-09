Almeida se vuelca con la selección española y pondrá dos grandes pantallas en Madrid Río

El Ayuntamiento de Madrid instalará dos grandes pantallas en la zona de Puente del Rey de Madrid Río para seguir el partido de cuartos de final que enfrentará en el Mundial de Fútbol este viernes a la selección española contra la belga.

Estas dos pantallas se sumarán a la desplegada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la plaza de Colón. La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha hecho el anuncio en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno después de recordar que se comprometieron a instalar pantallas a partir de cuartos de final.

"A partir del partido de mañana de cuartos de final, y esperemos que haya algunos más hasta esa final, abriremos dos nuevas pantallas en Madrid Río", ha explicado la consejera del gobierno municipal de José Luis Martínez Almeida.

En caso de que gane la selección española de Luis de la Fuente este viernes ante Bélgica, la semifinal se disputaría el próximo martes a las 21:00 horas contra Francia o Marruecos y el domingo de la próxima semana, el día 19 de julio, tendrá lugar la gran final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.