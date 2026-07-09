Antonio Giraldo, único concejal del PSOE que da la espalda a Reyes Maroto y avala a Enma López

Antonio Giraldo se ha convertido en el primer —y por ahora único— concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid que se ha desmarcado públicamente del respaldo mayoritario a Reyes Maroto en la carrera interna por el liderazgo del PSOE madrileño. En plena recogida de avales, el edil anunció este pasado miércoles que ha entregado su apoyo a la candidatura de Enma López.

La decisión llega mientras las dos aspirantes socialistas intensifican su campaña interna por las distintas sedes socialistas de Madrid buscando el máximo de apoyos entre la militancia de los barrios antes de la votación que decidirá quién será la candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid.

"Hoy he dado mi aval a Enma López porque por primera vez en mucho tiempo veo una ilusión que rebosa en la militancia socialista madrileña", escribió Giraldo en X. Una decisión que el socialista habría tomado tras "escuchar a mi corazón" y con la convicción de "anteponer Madrid por delante de todo".

En su mensaje, el concejal sostiene que en este momento "no hay palabras, no hay tácticas ni cálculos, solo sentimientos y anhelo de cambios". También agradece "el gran trabajo hecho hasta ahora por todo nuestro grupo municipal", que considera "seguro no cambiará gane quien gane de entre mis dos grandes compañeras y personas a las que aprecio que lo disputan".

"Amigos siempre, ante todo. Jamás tanto talento junto. Pero ahora toca mirar hacia afuera, no hacia nosotros. Y para ganar el Ayuntamiento de Madrid necesitamos trasladar esa ilusión por cambiar esta ciudad fuera de nuestras puertas. Con transparencia y honestidad, con todos y conmigo mismo, creo que este es un proyecto ganador que antepone esta ciudad y nuestras siglas a nosotros mismos. ¡A ganar!", firmó.

Hay veces en la vida en la que debes escuchar a tu corazón, y hoy el corazón me pide anteponer Madrid por delante de todo. Hoy he dado mi aval a @EnmaLopez porque por primera vez en mucho tiempo veo una ilusión que rebosa en la militancia socialista madrileña. No hay palabras,… pic.twitter.com/odEVyISa85 — Antonio Giraldo (@giraldeo) July 8, 2026

La actual número dos de Maroto contestó al mensaje del edil con una única palabra: "Juntos", acompañada de un corazón.

Mientras Giraldo ha hecho público su aval a López, los otros ocho integrantes del PSOE en Cibeles han mostrado su respaldo explícito a la actual portavoz en el Consistorio o se entiende que se han situado junto a ella en este proceso interno.

Uno de esos apoyos claros ha sido el de Pedro Barrero, secretario general del Grupo Municipal, que defendió en X que "los proyectos ganadores no se improvisan ni se reinician cada cuatro años". Así quiso mostrar su rechazo a la candidatura de López y su apoyo a la de Maroto "para seguir fortaleciendo la alternativa progresista que nuestra ciudad necesita".

Maroto y López, cuya apresurada candidatura enfadó a Ferraz por saltarse los procedimientos internos, concurren en este momento en un proceso interno que culminará este mes de julio, una vez finalicen la recogida de avales y la campaña dirigida a la militancia socialista.