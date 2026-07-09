Ayuso, en plena polémica por las bajas laborales: "Feijóo tiene más razón que un santo"

"Feijóo tiene más razón que un santo". De esta manera Isabel Díaz Ayuso defendió sin ambages la postura del presidente de su partido, que concita desde este martes la crítica unánime de la izquierda y sus medios afines por señalar el grave problema del absentismo laboral que sufre España, "un cáncer que no podemos pagar".

Alberto Núñez Feijóo se refería a las bajas laborales fraudulentas y alertó sobre este problema que cuesta más de 30.000 millones de euros. En esto volvió a incidir un día después la presidenta de la Comunidad de Madrid en un foro informativo organizado por 20 Minutos. "Evidentemente, Feijóo no habla de una persona que está enferma, no se refiere a una mujer embarazada si ha tenido una complicación o si está en sus últimos meses de gestación, o a una persona que tiene un cáncer o cualquier otra enfermedad sobrevenida".

En este sentido, señaló que casi 1,2 millones de personas no acuden a trabajar todos los días en España y que "los autónomos son los que menos bajas tienen" algo que, a su juicio, pone de manifiesto que "muchas bajas podrían evitarse".

"Además, es injusto con sus propios compañeros, porque cuando una persona deja de ir a trabajar, recae ese trabajo sobre muchos compañeros en ocasiones y va sobre su propia empresa. Porque si la empresa es pequeña y tiene un problema de absentismo, se llega a cerrar. ¿Quién pierde? Perdemos todos", subrayó. Y con eso, perdemos todos".

Ayuso recordó que en el PP defienden "el equilibrio" apostando por la colaboración público-privada y no "el capitalismo salvaje". Frente a ello, el Gobierno de la nación promueve "el desincentivo constante en todo" y los impuestos "indiscriminados" con leyes absurdas que "van contra la realidad".

Es por ello que aseguró que a veces las personas quieren contratar y "no puede" por estos asuntos. "Últimamente, en España, solo se legisla para que contratar sea sospechoso. Para que el que tiene dos y tres empleados sea muy sospechoso. Y si tiene un pequeño margen de beneficio, sea una persona a perseguir", lamentó.

La presidenta también defendió que la sociedad madrileña es la que más ofrece al conjunto de la nación. "Concretamente, de los 226.032. millones de euros de techo de gasto anunciados por el Gobierno, Madrid aporta el 42%, y esto es gracias a las familias madrileños, a sus empresas y a los excelentes empleados de nuestra región, los públicos y los del sector privado, que aquí se dan la mano".