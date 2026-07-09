El nuevo gigante tecnológico de Madrid ya tiene luz verde: así será el campus de datos de Alcobendas

La Comunidad de Madrid suma un nuevo proyecto estratégico a su apuesta por la economía digital. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunció este miércoles la construcción de un gran campus de centros de datos en Alcobendas, una infraestructura promovida por Ferrovial que supondrá una inversión superior a los 1.000 millones de euros y alcanzará una capacidad de más de 100 megavatios (MW).

El anuncio, realizado durante un encuentro informativo organizado por el diario 20 Minutos, refuerza la estrategia del Ejecutivo madrileño para consolidar a la región como uno de los principales polos tecnológicos de Europa. Según destacó la presidenta, Madrid ya concentra el mayor número de empresas de alta tecnología y centros de datos de España y ocupa el segundo lugar del continente europeo en número de profesionales especializados en este sector.

El proyecto da ya sus primeros pasos administrativos con todos los informes favorables necesarios en materia de urbanismo, estrategia digital y transición energética. Además, dispone de la licencia para el movimiento de tierras, lo que permitirá iniciar las obras en cuanto se activen los trabajos de construcción.

La primera fase del complejo prevé una potencia de 60 MW y la creación de medio centenar de empleos directos de carácter indefinido. Esta etapa ha sido declarada Proyecto de Especial Interés por la Aceleradora de Inversiones de la Comunidad de Madrid, un mecanismo diseñado para reducir los tiempos de tramitación y coordinar los procedimientos administrativos de las grandes inversiones empresariales.

El nuevo campus se incorpora a una cartera de proyectos que evidencia el creciente atractivo de la región para las grandes compañías tecnológicas. Desde la puesta en marcha de la Aceleradora de Inversiones en 2023, el organismo ha otorgado la consideración de Proyecto de Especial Interés a 17 iniciativas que, en conjunto, movilizan cerca de 9.000 millones de euros y prevén generar más de 5.000 puestos de trabajo.

La mayor parte de estas inversiones se concentra precisamente en el negocio de los centros de datos, con once proyectos aprobados hasta la fecha. A ellos se suman cuatro iniciativas del ámbito biofarmacéutico, una vinculada a las energías renovables y otra al sector logístico. El Ejecutivo autonómico mantiene además otras cuatro propuestas en estudio para valorar su viabilidad y posible incorporación al programa.