El Plan Vive da otro salto en Madrid con la entrega de 524 viviendas en Boadilla y alcanza un nuevo récord

La Comunidad de Madrid ha dado un nuevo paso en su estrategia para ampliar la oferta de vivienda protegida con la entrega de las primeras llaves de las 524 viviendas del Plan Vive en Boadilla del Monte, la promoción más ambiciosa culminada hasta la fecha dentro de este programa de alquiler asequible. Con esta actuación, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso alcanza las 6.419 viviendas entregadas en distintos municipios de la región, dirigidas principalmente a jóvenes y familias.

Durante el acto de entrega, la presidenta madrileña puso el foco en el significado que tiene para los nuevos inquilinos el acceso a una vivienda. "Es la apertura a una nueva vida, a nuevos proyectos y a nuevas oportunidades; todo lo que empieza de nuevo siempre es una aventura maravillosa", afirmó.

Ayuso defendió además que el acceso a la vivienda constituye uno de los grandes desafíos actuales, un problema que afecta a numerosos países, pero que en Madrid adquiere una dimensión especial debido al constante crecimiento de su población. A su juicio, la única vía para contener los precios pasa por incrementar la oferta residencial.

"No existen fórmulas mágicas", sostuvo la presidenta, quien insistió en que cuando escasean las viviendas los precios aumentan, mientras que una mayor construcción contribuye a moderarlos y hacerlos más accesibles. "Tenemos que estar pensando en todo tipo de familias y necesidades", añadió.

La nueva urbanización, situada en la calle Fray Bartolomé de las Casas de Boadilla del Monte, está formada por doce edificios construidos mediante un sistema de edificación industrializada que ha permitido completar las obras en apenas 22 meses.

El complejo ofrece 524 viviendas distribuidas en 109 pisos de un dormitorio, 246 de dos habitaciones y 169 de tres dormitorios. Más de una veintena de ellas han sido adaptadas para personas con movilidad reducida.

Las instalaciones incluyen, además, piscina, gimnasio, pista polideportiva, parque infantil, amplias zonas comunes y plazas de aparcamiento, configurando una urbanización concebida para familias y residentes de diferentes perfiles.

Con esta incorporación, Boadilla del Monte se suma a los municipios donde ya se ha desplegado el Plan Vive, entre ellos Alcalá de Henares, Alcorcón, Colmenar Viejo, Getafe, Madrid, Móstoles, Navalcarnero, Pinto, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz y Tres Cantos.

El interés despertado por esta promoción ha vuelto a poner de manifiesto la elevada demanda de alquiler asequible existente en la región. Desde que el pasado 11 de mayo se abrió el plazo de inscripción, la Comunidad de Madrid ha recibido más de 6.200 solicitudes para acceder a una de las 524 viviendas.

Así, el proceso de adjudicación prioriza a quienes acrediten haber residido o trabajado en Boadilla del Monte durante, al menos, los tres últimos años.

Con esta entrega, el Gobierno regional asegura haber facilitado ya el acceso a una vivienda a más de 15.000 personas. En paralelo, continúa desarrollando el Plan Vive con cerca de 14.000 viviendas repartidas en 26 municipios, de las que alrededor de 3.200 está previsto que finalicen antes de que concluya el año.

La política de vivienda del Ejecutivo madrileño se completa con otras medidas aprobadas en los últimos meses, entre ellas la nueva Ley de medidas urgentes en materia de vivienda, que aspira a impulsar la construcción de más de 18.000 nuevos pisos protegidos durante los próximos cuatro años.