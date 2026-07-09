El planazo cultural de Madrid: ópera gratis al aire libre y jornada de puertas abiertas

El centro de Madrid volverá a convertirse estos días en un gran escenario al aire libre. Con motivo de la undécima Semana de la Ópera, el Teatro Real proyectará en una pantalla gigante cuatro de sus producciones más destacadas para que cualquier persona pueda disfrutarlas sin necesidad de entrada.

Las retransmisiones tendrán lugar del 9 al 12 de julio en la plaza de Isabel II, donde se instalará un auditorio con capacidad para unas 1.100 personas. El acceso será libre hasta completar aforo.

Cuatro noches para disfrutar de la ópera al aire libre

La programación comenzará este jueves 9 de julio con Romeo y Julieta, de Charles Gounod, una puesta en escena dirigida por Thomas Jolly inspirada en la inmortal historia de Shakespeare.

El viernes 10 de julio llegará el turno de Il trovatore, de Giuseppe Verdi, que podrá seguirse en directo desde el propio Teatro Real coincidiendo con el cierre de la temporada 2025-2026.

El sábado 11 de julio se proyectará La novia vendida, de Bedřich Smetana, mientras que el domingo 12 el ciclo concluirá con El lago de los cisnes: La nueva generación, la innovadora versión creada por el coreógrafo Matthew Bourne.

Todas las sesiones comenzarán a las 20:30 horas.

El Teatro Real abrirá sus puertas de forma gratuita

La programación no termina en la plaza. El domingo 12 de julio, entre las 9:30 y las 15:30 horas, el público podrá recorrer gratuitamente algunos de los espacios más emblemáticos del Teatro Real.

La visita permitirá conocer la Sala Principal, los palcos, los Salones Imperiales y parte de la caja escénica. El acceso será por la Plaza de Oriente, sin inscripción previa y con último acceso a las 14:30 horas.

Descuentos y sorteos durante toda la semana

La celebración también incluye promociones especiales para futuras funciones y espectáculos. Entre ellas destaca un 25 % de descuento para asistir a Il trovatore y a Manon Lescaut, además de ofertas para los espectáculos de Alvin Ailey American Dance Theater, el concierto del tenor Xabier Anduaga, propuestas familiares del Real Teatro de Retiro y suscripciones rebajadas a la plataforma My Opera.

A ello se suman varios sorteos de entradas y experiencias exclusivas que podrán seguirse a través de la página web y las redes sociales del Teatro Real.